Армянским варварам за Гянджу достойно мстят на поле боя - режиссер Эльшан Ахмедов

БАКУ /Trend Life/ - У армянской стороны нет сил и мужества сражаться с азербайджанскими военнослужащими на поле боя, поэтому они прибегают к низким поступкам – обстреливают наши мирные города, находящиеся вне зоны боевых действий, сказал Trend Life режиссер-постановщик Гянджинского государственного драматического театра Эльшад Ахмедов.

"27 сентября Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию, освобождая наши исконные земли от армянских захватчиков. Для всего Азербайджана это важное событие, которого мы ждали 30 лет. Сегодня все сферы нашей страны стараются внести свой вклад в Великую Победу. Это можно видеть и в области культуры – деятели искусства совершают визиты на линию фронта, поддерживают доблестных азербайджанских военнослужащих, выступают с небольшими концертными программами, читают стихи. Азербайджанский народ един, все события демонстрируют, что вне зависимости от возраста каждый гражданин Азербайджана готов в любой момент встать на защиту Родины. Мы вместе со славной армией во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым объединены одной целью – освобождением родных земель от армянских захватчиков. Азербайджанская армия день ото дня, час от часа, продвигаясь вперед к Великой Победе, каждый раз радует народ своими достижениями", - отметил режиссер.

Эльшад Ахмедов подчеркивает, что ракетный обстрел Гянджи наглядный пример армянского фашизма.

"Гянджа находится в 100 километрах от зоны боевых действий, однако в результате низких поступков властей Армении мирные жители подверглись ракетному обстрелу. Обстрел спящего города из баллистических ракет, в результате которого были многочисленные жертвы среди мирного населения, среди них и дети – это самый настоящий акт террора, еще одно подтверждение армянского фашизма. У армянской стороны нет сил и мужества сражаться с азербайджанскими военнослужащими на поле боя, поэтому они обстреливают из ракет наши мирные города, находящиеся вне зоны боевых действий.

После ракетного обстрела представители международных организаций, дипломатических корпусов посетили Гянджу, и воочию стали свидетелями варварских поступков армянских властей. Соответствующие мероприятия были проведены Генеральной прокуратурой. Армянским варварам за Гянджу достойно мстят азербайджанские военнослужащие на поле боя", - добавил театральный режиссер.

(Автор: Джани Бабаева )