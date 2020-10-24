В Польше почтили память жертв ракетного обстрела города Гянджи вооруженными силами Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Группа азербайджанских общественных деятелей и представителей творческой интеллигенции, проживающих в Польше, провела акцию, посвященную памяти жертв ракетного обстрела города Гянджи вооруженными силами Армении, сообщил Trend Life азербайджанский тенор Тарлан Шахбази.

По словам вокалиста, также проживающего в Польше, 23 октября представители азербайджанской диаспоры собрались в Варшаве перед зданием посольства Азербайджана. Инициатором акции выступила общественный деятель Хиджран Алиева.

На мероприятии присутствовал посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов и сотрудники дипломатической миссии.

Участники акции осудили варварскую политику руководства Армении и призвали остановить террор Армении против мирных жителей Азербайджана. Было подчеркнуто, что Азербайджан сражается за освобождение от армянских оккупантов своих исконных земель.

Участники акции также выразили слова поддержки азербайджанским военнослужащим, отметив, что они выполняют свой священный долг, освобождая родную землю от наглых захватчиков.

Отметим, что 4, 11 и 17 октября в результате ракетного и артиллерийского обстрелов города Гянджи погибли 26 мирных жителей, 138 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)