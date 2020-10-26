Высокий профессионализм и непоколебимый дух ВС Азербайджана – патриотический проект актеров из Сумгайыта (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сумгайытский государственный драматический театр представил патриотический видеопроект, посвященный освободительной миссии армии Азербайджана против армянских оккупантов, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Коллектив театра подчеркивает, что с 27 сентября Вооруженные силы Азербайджана дают достойный ответ врагу. Во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана, Президентом Ильхамом Алиевым наша доблестная армия ведет освободительную борьбу за наши исконные земли. Азербайджанская армия демонстрирует всему миру мощь, высокий профессионализм и непоколебимый боевой дух.

В патриотическом видеопроекте приняли участие - заслуженные артисты Азербайджана Рауф Агакишиев, Изамаддин Багиров, Илаха Сафарова, Садагят Нуриева, актеры Шамистан Сулейманлы, Габиль Ханларов, Сиявуш Махмудов, Зохрали Алиев, Элай Хасиев, Севда Гусеинова и Вафа Гурбанова.

В рамках проекта актеры зачитали фразы известных азербайджанских полководцев, военачальников и военнослужащих.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)