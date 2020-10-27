Операция "Ы" и другие приключения Пашиняна-Телефоняна, чертовой дюжины Акопян, голодных солдатов и дезертиров (ВИДЕО)

Социум 27 октября 2020 16:19 (UTC+04:00)
Операция "Ы" и другие приключения Пашиняна-Телефоняна, чертовой дюжины Акопян, голодных солдатов и дезертиров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Премьер-министр Армении - военный преступник Никол Пашинян, окончательно потерял голову (если она у него изначально была), и его сумасбродный план под кодовым названием "Операция Ы", в котором он и сам вконец запутался, терпит настоящий крах. Его отчаяние перед освободительной армией Азербайджана настолько велико, настолько же как и недоверие к этому зарвавшемуся фюреру со стороны собственного народа, и преобладающий страх армян перед азербайджанцами. Иначе, как расценить те факты, что в то время, когда азербайджанская молодежь рвется на фронт, армяне дезертируют, да и вообще не хотят служить "Великой Армении"?

Например, Пашинян в ходе прямого эфира в Facebook, призвал не уклоняться от военной службы, умоляя при этом именно женщин…

"Наши женщины должны сказать нашим мужчинам, что колебания в этой ситуации не прощаются. Женщины не должны сдерживать своих мужей и сыновей. Я требую, чтобы любой гражданин Армении повиновался моему приказу. Я приказываю, чтобы каждый мужчина прямо сейчас встал и пошел в свой военный комиссариат. Это мой приказ. Пожалуйста, подбодрите женщин", - сказал Пашинян, и призвал к общественному порицанию всех дезертиров, и чтобы не "косили" от армии при помощи справок больных коронавирусом.

"В нашем обществе должен быть настрой, чтобы те, кто бежал с поля боя, получали строгий выговор. У нас должен быть общенациональный консенсус. Все, кто покинул свой пост, должны знать, что им будет вынесен публичный выговор. …Недопустимо, чтобы врач и гражданин договорились поставить диагноз коронавирус ради уклонения от призыва", - сказал глава страны-агрессора.

Классно, именно строгий выговор с занесением в личное дело и товарищеский суд как в советские времена. У-у-у , больше не делай так – пожурят такого.

Хотя, кто захочет служить в такой армии, где солдаты брошены на произвол судьбы, днями остаются голодными и стреляют из ржавых автоматов? Миф о непобедимости армянской армии не только развеяла доблестная армия Азербайджана своими ударами, но и отменно развеивают дезертиры, которые как смазанные скипидаром драпают с поля боя. Мы уже не говорим о том, как на улицах городов Армении отлавливают молодежь и как пушечное мясо посылают умирать в чужую страну. Пашинян вместе со своим кровавым палачом, миноборонцем Тонояном готовы уничтожить весь генофонд и всех жителей страны ради своих обезумевших амбиций. Видимо, поэтому уже сформировали женские батальоны и вооружают детей. Кстати, а куда делись мужчины? Где эти сотни тысяч армян, разбросанных по всему свету. Почему они не хотят воевать? Или они как шакалы могут только стаей нападать на малое число азербайджанцев? Или же как армянские вояки обстреливать баллистическими ракетами наши мирные города и села, не набравшись духа отвечать на поле боя, убегая с и бросая свою технику? Подлая и трусливая натура! Кстати, в соцсетях диванных героев из "мужского армянского числа" тоже мало осталось, потому что на каждую их гнилую реплику идет ответ: "А почему вы сами здесь сидите? Что вы здесь выделываетесь? Руки в ноги и давай воевать!". А–а-а попрятались словно крысы?!

Может, поэтому жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила, что пройдет военную подготовку, чтобы защищать границы страны: "Начиная с завтрашнего дня отряд из 13 женщин, включая меня, начнет военную подготовку. Через несколько дней мы отправимся помогать защищать наши границы. Мы не должны уступать врагу Родину и достоинство" - об этом она написала на своей странице в Facebook.

Родину? Достоинство? О какой родине идет речь? Об оккупированной территории Азербайджана? Наглости как всегда нет предела! И почему 13 женщин – это символика чертовой дюжины?Тогда понятно, как черти, проникают во все области мира и сеют нечестие на земле, обманывают весь мир своей многострадальностью, а на самом деле, приносят страдания другим народам своими террактами...

И вообще, может, таким поступком рассчитывает, чтобы совесть проснулась у армянских уклонистов? Вряд ли…Интересно получается, жена будет с автоматом в руках, а муж опять висеть на телефоне (Пашиняна уже так и называют в соцсетях – Телефонян) и доставать всех своим нытьем. Но зато теперь понятно, почему Пашинян обращался именно к женщинам!

Кстати, Анна Акопян, которая совместно с мужем в последние месяцы стала знаменитостью в прессе, благодаря своим экономическим и финансовым махинациям, провозгласила себя сторонником мира в регионе, а также призывала азербайджанских женщин примкнуть к кампании "Женщины за мир". Но как следует из традиции армян – слова как всегда разошлись с делами, и теперь она с оружием в руках. Скорей, она рассчитывает на благородство азербайджанских воинов, которые в отличие от армянских вояк, никогда не поднимают руку на женщин, детей и стариков.

Вместо того, чтобы спасать свой народ и нищую страну, уводить оккупационные войска с территории Азербайджана, эти Пашиняны, Тонояны и Акопяны, толкают своих же в пропасть…

Вообщем, их Операция "Ы" скоро завершится азербайджанским восклицательным знаком, как им и было обещано нашим народом!!! Карабах - это Азербайджан!!!

(Автор: Вугар Иманов)

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