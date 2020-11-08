Освобождение города Шуша подарило счастье азербайджанцам всего мира – солист Большого театра России Эльчин Азизов

БАКУ /Trend Life/ - Более 28 лет каждый азербайджанец ждал этого знаменательного события – освобождения дорогого каждому из нас города Шуша, сказал сегодня Trend Life солиcт Большого театра России, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня объявил радостную весть об освобождении города Шуша, что подарило счастье каждому из нас, где бы мы ни находились, азербайджанцам всего мира. Все эти годы, после оккупации города Шуша, мы жили с большой раной, потому что это священный город для каждого из нас, наши душа и сердце. Каждый уголок нашей земли, каждая пядь нашей Родины безумна дорога, но для каждого из нас Шуша – это символ доброты, музыки, поэзии, очень родного и близкого, навсегда вписанное в нашу историю, культуру и науку. Я люблю каждый уголок нашей прекрасной Родины и поздравляю с возвращением каждому азербайджанцу города Шуша. Мы очень долго ждали этого дня, хотели решить мирным путем, и сегодня не хотим войны, как неоднократно говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И очень надеюсь, что в скором времени Азербайджан полностью восстановит свою территориальную целостность. Нам не надо чужого, мы просто хотим, чтобы наш дом был восстановлен, чтобы около миллиона беженцев вернулись в родные края, и наступил благодатный мир. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы наша страна процветала», - отметил Эльчин Азизов.

Эльчин Азизов - баритон, является лауреатом международных конкурсов. Первый азербайджанец, ставший солистом Большого театра. С большим успехом выступал во многих странах мира. Также снимался в кино (Азербайджан, Россия, Турция), является режиссёром нескольких фильмов и театральных постановок. В 1992-2001 годах выступал в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпиона Высшей лиги КВН 1992 года, обладатель Летнего кубка КВН 1995 года, обладатель Суперкубка КВН и звания "Лучшей команды XX века" (2000 год).

(Автор: Вугар Иманов)