Мы должны вернуть в Шушу самые лучшие музыкальные традиции – заслуженный артист Эйюб Гулиев

БАКУ /Trend Life/ - У нас была одна главная мечта на всех – восстановить территориальную целостность Азербайджана. Об этом сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

"Наконец, настал счастливый день – Победа, война окончена! Это один из самых счастливых моментов в моей жизни, в жизни всего Азербайджана. Для нас всех главной мечтой было освободить Карабах от оккупантов, полностью и восстановить территориальную целостность страны. Все были уверены, что под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева – это обязательно будет. Спасибо всем, кто подарил нам эту Победу, этот Праздник!", - отметил дирижер.

По словам заслуженного артиста Азербайджана, на протяжении более месяца мы каждую неделю получали радостные новости с фронта об освобождении от оккупации очередного села, города, района…

"Хочу выразить за это глубокие слова благодарности Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и нашей доблестной армии. Несомненно, особую радость азербайджанскому народу принесло известие об освобождении от оккупации города Шуша. Ведь Шуша – сердце, символ Карабаха. Неспроста Шушу называют "Консерваторией Востока" – на этой земле родились и выросли сливки нашей музыкальной культуры, Шуша подарила Азербайджану великих исполнителей, писателей, поэтов", - сказал он.

По словам дирижера, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 8 ноября отметил - Шуша теперь свободна! Мы вернулись в Шушу!, - и эти слова придали импульс всем деятелям культуры Азербайджана.

"Мы должны вернуть в Шушу самые лучшие музыкальные традиции. Конечно, самые большие надежды представителей искусства связаны с возрождением всех крупных культурных событий, которые когда-то проходили в Шуше. Я мечтаю, чтобы мы проводили там Международные музыкальные фестивали, гостями которых станут музыканты, исполнители, дирижеры, артисты из разных стран мира. Чтобы зарубежные гости воочию видели красоты прекрасной Шушы.

Когда-то Полад Бюльбюльоглу (прим. - с 1988 – 2006 годы министр культуры Азербайджана, сейчас - посол Азербайджана в России) проводил в Карабахе фольклорный фестиваль "Хары-бюльбюль". И я очень надеюсь, что этот фестиваль мы возродим, можно будет добавить в его программу блок классической музыки. Думаю, это будет фантастический музыкальный праздник, на который пригласим музыкантов и коллективы из Европы, Америки. Мы все живем с этой мечтой!", - сказал Гулиев.

(Автор: Джани Бабаева )