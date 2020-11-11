Наши воины своей кровью освобождали каждую пядь земли – народная артистка Шафига Мамедова

БАКУ /Trend Life/ - Военные успехи армии Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым всего за 44 дня развеяли миф "о непобедимости армянских военных сил", которые на протяжении около 30 лет создали мощные фортификационные сооружения на оккупированных территориях. Освобождение нашей страны от армянских агрессоров подарило беспредельную радость всему нашему народу, сказала сегодня Trend Life председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, лауреат Госпремии СССР, народная артистка, профессор Шафига Мамедова.

"Всенародная солидарность во имя освобождения Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов стала одним из главных символов нашего успеха, настоящим счастьем, за которое до последнего дыхания бились наши героические воины, своей кровью освобождая каждую пядь земли, в этих труднодоступных районах, вписывая свои имена в славную историю страны. Мы освободили свои земли от армянских агрессоров и вандалов. Невозможно описать мои чувства, ведь Карабах – мое сердце, и очень радуюсь этому историческому дню - 10 ноября. Эта земля с древних времен даровала нам множество выдающихся личностей. Шуша, которую называют "Консерваторией Востока", является родиной множества великих певцов, музыкантов, композиторов и дирижеров, среди которых такие гениальные мастера искусства как Джаббар Гаръягдыоглы, Гурбан Пиримов, Бюльбюль, Сеид Шушинский, Хан Шушинский, Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Ниязи, Сулейман Алескеров, Натаван Хуршидбану являются шушинцами. Наконец, наша мечта об освобождении оккупированных земель воплотилась в жизнь, и мы возвращаемся в родные края. Благодарю за эти прекрасные события нашего отважного Верховного главнокомандующего и доблестную армию", - сказал Шафига Мамедова.

(Автор: Вугар Иманов)