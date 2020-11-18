При въезде в сердце Карабаха - новая надпись Şuşa в цветах флага Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - При въезде в сердце Карабаха – город Шуша, появилась новая надпись Şuşa в цветах флага Азербайджана – синем, красном и зеленом, а также прозвучал государственный гимн Азербайджана, сообщает Trend Life. Шуша, оккупированная армянскими агрессорами 8 мая 1992 года, была освобождена доблестной армией Азербайджана 8 ноября.

Шуша - город в Нагорном Карабахе Азербайджана, расположенный в предгорьях Карабахского хребта, на высоте 1368 м над уровнем моря.

Один из красивейших уголков Азербайджана и бьющееся сердце Карабаха - Шуша - источник гордости каждого из нас. Шуша, величественно красуясь заснеженными горами, сохранившими в себе голос Хана Шушинского , особо значима для каждого азербайджанца. Один из ценных культурных центров Южного Кавказа - Шуша, отличающаяся особым национальным стилем зодчества, являющаяся ценным памятником средневекового градостроительного искусства, известна историческими личностями, которые она подарила миру в области культуры, литературы и искусства. Удивительно красивый уголок Карабаха - Шуша, которая считается колыбелью азербайджанского мугама, навеки останется храмом азербайджанской культуры.

Шушу называют "Консерваторией Востока" и "Музыкальной колыбелью Азербайджана". Этот город - родина ряда выдающихся поэтов, певцов, музыкантов и великих композиторов. В этом городе жили и творили Хуршудбану Натаван, Джаббар Гарягдыоглу, Бюльбюль, Хан Шушинский, Узеир Гаджибейли и другие прославленные представители искусства.

(Автор: Вугар Иманов)