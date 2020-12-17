Эльчин Гасанли даровал миллионам свет города Шуша… За Родину! – посмертно… (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Подходите, зажигайте ваши факелы и несите свет людям! Свет, который даровали миллионам азербайджанцев наши шехиды, ценой своей крови принеся на нашу благословенную землю избавление от армянской агрессорской тьмы… От одних – Свет, благотворение, созидание, жизнь, радость; от других – смерть, разрушение, болезни, уныние, беспросветная тьма. Так и ходят они по земле: одни созидая, другие разрушая.

В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина не делима") представляем читателям Trend Life материал о солдате Эльчине Гасанли, который за проявленный героизм во время Второй Карабахской Отечественной войны удостоен медали "Vətən uğrunda" ("За Родину", посмертно).

Эльчин Гасанли был инженером распределительной сети Сальянского УЭС Регионального управления энергоснабжения и сбыта "Ширван", стал шехидом в боях за город Шуша 8 ноября. И в жизни, и на поле боя он дарил людям свет…

Эльчин родился 16 июня 1993 года в селе Гасансу Агстафинского района в семье учителей. Поэтому образование, несущее свет просвещения, всегда было основополагающим в этой семье. Наш герой с отличием окончил бакалавриат и магистратуру факультета электротехники и энергетики Азербайджанского технического университета, учился заочно на первом курсе докторантуры Азербайджанского университета архитектуры и строительства, работал в ОАО "Азеришиг" (энергооператор Азербайджана).

Он искренне верил, что к людям всегда нужно идти с добром и открытым сердцем, помогать нести свет и отдавать его людям. Как смотритель маяка зажигает свет, чтобы указывать дорогу кораблям, точно так же и Эльчин, свой светильник несущий, не мог его погасить, когда люди так нуждались в свете. И не ради себя, а ради тех, кто охранял свет в себе от ярых попыток окружающей тьмы его потушить. А для этого необходима борьба, на поле боя…

Еще в период июльских событий 2020 года, когда произошли очередные провокации армянских вооруженных сил в Товузском районе, Эльчин записался добровольцем. И спустя несколько дней после начала войны, 27 сентября, был записан в добровольческий батальон в Гяндже, принимал участие в боях за освобождение Физулинского, Джебраильского, Губалинского районов. Сослуживцы вспоминают его как крайне отважного и смелого бойца на поле боя, и очень добродушного с друзьями человека, который делился последним куском хлеба и всегда приходил на выручку, рискуя жизнью, спасал боевых товарищей, выносил с поля боя раненых, продолжая вести бой, нес свет освобождения… Светлая память героям!

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)