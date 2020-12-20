Скончался известный азербайджанский актер Атабала Сафаров

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская культура понесла большую утрату. Сегодня на 72 году жизни от сердечной недостаточности скончался ведущий актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Атабала Сафаров, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Атабала Сафаров родился 1 сентября 1949 года в Шабране. Выпускник актерского факультета Азербайджанского государственного института искусств с 1971 года вошел в труппу Государственного театра музыкальной комедии. В 1972-1973 годах был на военной службе, и вернулся в театр. С начала 90-х по 1998 год был заместителем директора ТЮЗа. На протяжении нескольких лет вновь был актером Театра музкомедии и затем продолжил творческий путь в ТЮЗе. Запомнился зрителям как яркий актер комедийного жанра во многих спектаклях и фильмах. Неоднократно становился лауреатом национальных премий, снимался в телеспектаклях и художественных фильмах, среди которых «Хромой Теймур», «Дома на перекрестке», «Странный юбилей», «Ночи в деревне Говгалы», «Дополнительное воздействие», «Обыкновенная слава» и т.д.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)