Народная артистка Айгюн Кязымова и азербайджанские солдаты передают привет из города Шуша (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова на своей странице в Instagram поделилась видеокадрами и фотографиями, сделанными в освобожденном от армянской оккупации древнем азербайджанском городе Шуша, сообщает Trend Life.

На своей странице в социальной сети народная артистка отметила, что находясь в городе Шуша, испытывает двойственные чувства.

"Видя наших доблестных военнослужащих, испытываешь гордость… Вспоминая шехидов, чтя их память – скорбишь… Столько чувств переживаешь в один момент. За то, что мы ступаем на эту землю вновь и вновь гордишься нашим народом, государством и армией", - написала она в Instagram.

Также Айгюн Кязымова поделилась видеороликом, в котором азербайджанские солдаты передают привет из города Шуша.

(Автор: Джани Бабаева)