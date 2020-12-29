Сбывшееся завещание Шахина Аллахъярова: Если стану шехидом, назови сына моим именем... - Рассказ о герое Карабахской войны (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Около 30 лет мы ждали освобождения наших земель и обязательно это сделаем. Если, не дай Бог, со мной что-то случится, никогда не плачьте, позвольте мне спокойно почивать в земле. Кямаля (ред. - обращение к супруге), напоследок прошу тебя, если стану шехидом, никогда не плачь, назови сына моим именем. Скажешь детям, что отец очень любил их, любил так, что был готов пожертвовать своей жизнью ради них. Кто знает, может, я и вернусь домой…Но знайте, если не вернусь, то ушел из жизни ради будущего детей. Я должен был защищать свою землю – этого требуют честь и достоинство. Мои родители, отец и мать, я всегда хотел, чтобы вы гордились мною, гордились, что вырастили хорошего сына. Прошу всех близких и родных всегда ходить с высоко поднятой головой, не плакать и быть гордыми. Мы воюем ради вас и не прячемся от войны. Меня так воспитали родители - всегда жить с честью и достоинством, ради Родины и народа. Знайте, что я ухожу биться за правое дело, за всех вас! Целую вас, берегите себя, нашу семью, я буду воплощен в своих детях. Пусть Всевышний бережет вас!" - таковы были последние слова нашего героя, который предчувствовал свою смерть... Это видео, опубликованное в соцсетях, с болью отозвалось в душе каждого азербайджанца. Невозможно слушать без слез последние слова героя, который отправлялся на боевое задание… И его предсмертное завещание сбылось, вчера у него родился сын, которого назвали в его честь – Шахин.

В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина неделима") представляем читателям Trend Life материал о 27-летнем старшем прапорщике ВС Азербайджана Шахине Аллахъярове, который за героизм во время Второй Карабахской - Отечественной войны был посмертно удостоен звания "Герой Отечественной войны", медалей "За Родину" и "За освобождение Шуши".

Шахин Аллахъяров родился 29 января 1993 года в селе Пашалы Шамахинского района. В 1995 году с семьей переехал в село Зизик Губинского района. В 1999-2010 годах обучался в сельской школе имени А.Рустамова. С детских лет увлекался военным делом, был настоящим патриотом. После прохождения срочной военной службы прошел обучение в школе прапорщиков. С первых дней войны добровольцем отправился на фронт, был разведчиком, принимал участие в боях за освобождение Физулинского и Джабраильского районов, а также города Шуша, в боях за который и стал шехидом 1 ноября. Похоронен в селе Зизик. Сослуживцы вспоминают, что Шахин был очень отважным воином, никогда не прятался за спины других, четко выполнял боевые задания.

Мать Шахина - Наргиз ханум вспоминает слова сына, сказанные по телефону: "Он говорил "Никогда не повернусь спиной к такому врагу. Если и суждено умереть, то пусть получу пулю в грудь, прямо в сердце. Шехидами становятся с честью и достоинством, я готов к этому и вы будьте готовы. Всё во имя Азербайджана!". Так и произошло. Мой сын погиб во имя Родины от пули, которая пробила его сердце".

Отец Шахина Гусейнбала Аллахъяров рассказывает, что мечтой сына было принять участие в освобождении Шуши и одним из первых войти в город. Одно сбылось, другое - нет: "В памяти всех родных и знакомых Шахин остался добрым, чистосердечным и смелым человеком. В одном из боев он был ранен, но уже на пятый день сбежал из госпиталя, чтобы присоединиться к боевым товарищам. Когда командир увидел его и спросил о причинах этого поступка, Шахин ответил коротко: "Долечусь, когда Родина будет освобождена. Я должен биться!". Он сказал мне, что осталось совсем немного до того момента, когда над нашими землями будет развеваться флаг Азербайджана. Говорил, что успокоится только тогда, когда Родина полностью будет освобождена от оккупации".

Супруга Шахина Кямаля ханум говорит, что он был не просто мужем, а настоящим другом, с которым они вместе решали семейные проблемы: "Шахин очень почитал старших, а с детьми был как ребенок. Он говорил, что у каждого человека своя миссия на земле, и что его миссия - защищать Родину до последнего дыхания. Это был его священный путь, который он прошел с честью".

У Шахина осталась дочь Аксана, а теперь родился сын Шахин, который, когда вырастет и услышит последний завет отца, тоже выберет свой достойный путь…

Шахин Аллахъяров навсегда останется в памяти народа, как храбрый воин и настоящий патриот Азербайджана. Ему уже посвящают композиции: Руфат Насосный - композицию "Əsgər arzusu" (Мечта солдата) и Полад Искендеров - "Şəhid Şahin Allahyarovun xatirəsinə" (Памяти шехида Шахина Аллахъярова).

(Автор: Вугар Иманов)