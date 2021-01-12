Известный азербайджанский радиоведущий вернулся в отчий дом в Шуше спустя 29 лет (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский радиоведущий Руслан Зейнал вернулся в отчий дом в Шуше спустя 29 лет, повествуется в проекте ASAN Radio, сообщает Trend Life. Руслан родился 2 августа 1985 года в Шуше и до сих пор вспоминает свои замечательные детские годы...

Шуша была оккупирована армянскими агрессорами 8 мая 1992 года и освобождена армией Азербайджана 8 ноября 2020 года.

Сотрудники ASAN Radio – директор Эмин Мусеви, радиоведущий Руслан Зейнал и фото-видеограф Арзу Асланова подготовили специальный аудио- и видеоматериал, посвященный двум месяцам со дня освобождения Шуши, в честь объявления города культурной столицей Азербайджана. Группа сделала репортаж о мечети Юхары Гевхар-ага, разрушенных домах и архитектурных памятниках великого композитора Узеира Гаджибейли и исполнителя Бюльбюля, последней дочери Карабахского хана, поэтессы Хуршидбану Натаван и визиря Карабахского ханства, поэта Моллы Панаха Вагифа, а также с известной горной равнины Джыдыр-дюзю, лесного массива Топхана, крепости Шуши, церкви Газанчы и других мест города. В рамках международного проекта “Radiokörpü” впервые состоялся радиотелемост с турецким TRT FM Radio.

Радио ASAN стало первым азербайджанским радио, которое начало вещание в освобожденном от оккупации городе Шуша. Напомним, что Радио ASAN было создано по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2015 году при Государственном агентстве по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)