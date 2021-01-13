Ровшан Нурзаде – шехид, сын народного артиста Али Нура: Его последними словами были …(ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина неделима!") представляем читателям Trend Life материал о старшем лейтенанте Ровшане Нурзаде, который за героизм во время Второй Карабахской Отечественной войны был посмертно удостоен медалей "За Отчизну" и "За освобождение Губадлы". Ровшан Нурзаде – сын доцента Государственного университета культуры и искусств, актера Государственного академического национального драматического театра, народного артиста Али Нура.

Ровшан Нурзаде стал шехидом в боях за освобождение города Шуша 6 ноября. Ему было всего 45 лет…

"В начале 90-х годов, когда армянские агрессоры захватывали наши земли и шла ожесточённая Карабахская война, Ровшан учился в 9 классе школы № 31 города Сумгайыта. Ему было всего 15 лет, когда он тайно убежал, чтобы биться с врагом. Позднее одноклассники рассказали, что Ровшан собрал всех и, рассказав о своих намерениях, попрощался с друзьями. А когда его спросили, как он будет биться без оружия, ответил – достану на месте. Сел на автобус и отравился в Агдамский район, где шли бои. Выглядел Ровшан не по возрасту взрослым, сказал, что ему 18 лет, но так как у него не было при себе документов, был задержан в прифронтовой зоне и через неделю возвращен в Баку. С детства Ровшан был большим патриотом, бесстрашным, заботливым и уважительным к друзьям и близким. Очень любил читать книги на военную тематику, мемуары и истории полководцев из моей большой библиотеки. Окончил Государственный экономический университет, но всегда хотел посвятить себя военной службе. Очень переживал, что на протяжении многих лет наши земли находятся под армянской оккупацией. Даже его волосы не по годам поседели",- вспоминает отец Ровшана.

Поэтому Ровшан поступил в Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева и после завершения учебы был направлен в одну из воинских частей Агдамского района, где служил на протяжении десяти лет, был командиром роты, уволен в запас в звании старшего лейтенанта.

"Он находился на передовой, напротив врага – я это видел, когда навещал его, и убеждался с каким уважением к нему относятся сослуживцы и солдаты. После военной службы Ровшан работал в банковской сфере и ресторанном бизнесе. Как только началась вторая Карабахская война, записался добровольцем и отправился на фронт. Говорил, что не может сидеть дома и должен обязательно сражаться с армянскими агрессорами. Поначалу его не брали, в военкомате говорили, что нет необходимости, но он добился своего и 18 октября отправился на фронт. Я сам его провожал вместе с внуками... Мы общались по телефону, он делился радостными вестями. Воевал за освобождение Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, был командиром роты. В последний раз говорили с ним 2 ноября перед освобождением Шуши. Его последними словами были: "Отец, не беспокойся за меня, все будет хорошо. За очень короткое время вся наша земля будет очищена от армянских агрессоров". Я горжусь своим сыном, преклоняюсь перед всеми шехидами. Тысячи отцов и матерей, жен, сестер, детей стали родственниками шехидов, которые своей кровью принесли освобождение нашей стране от оккупантов. Эти храбрые сыновья Родины покрыли себя вечной славой во имя Родины!", - делится воспоминаниями отец шехида.

У героя осталось двое сыновей, которые говорят, что обязательно будут достойными имени своего отца и в любой момент встанут на защиту Родины!

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)