Казахстанский режиссер о символе свободы Карабаха – цветке Хары бюльбюль (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Карабах – вновь обретенное счастье. Казахстанский режиссер снял фильм, посвященный Карабахской войне.

Документальный фильм казахстанского режиссера и журналиста Алмаса Алтая "Карабах – вновь обретенное счастье", посвященный 44-дневной Карабахской войне, начали транслировать и в Азербайджане. Картина снята на казахском и русском языках, повествует о причинах, ходе и последствиях конфликта.

Сюжетная линия фильма отличается последовательностью и динамикой, богата точной и полной информацией, которая призвана донести до широкой общественности справедливую позицию Азербайджана. В фильме подробно рассказывается о символе свободы Карабаха – цветке Хары бюльбюль.

Фильм был снят Алмасом Алтаем сразу после поездки казахстанской делегации в Азербайджан. Казахстанские политологи, журналисты и блоггеры в рамках своего визита в нашу страну, организованного посольством Азербайджана в Казахстане при поддержке азербайджанской общины в Алматы, посетили Баку, Барду, Гянджу и Шамаху. Ранее данный фильм был продемонстрирован в Нур-Султане и Алматы в рамках мероприятия, организованного посольством Азербайджана в Казахстане и посвященного Дню Победы и Дню солидарности азербайджанцев мира.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)