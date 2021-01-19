Как артист балета Мурад Агаев прошел с боями от Физули до города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась встреча с участником Второй Карабахской Отечественной войны - артистом балетной труппы Мурадом Агаевым, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На встрече минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны, в числе которых и сотрудник театра - 19-летний Алиага Мамедов.

Директор театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев рассказал об исторической Победе, которую под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева одержала наша доблестная армия.

Алигисмет Лалаев вручил от театра награду Мураду Агаеву, который прошел боевой путь от Физули до города Шуша, а также выразил ему глубокую признательность. Народная артистка Азербайджана, председатель профсоюза театра Фатма Махмудова от имени коллектива выразила добрые напутствия Мураду Агаеву.

"Я горжусь, что принимал участие во Второй Карабахской Отечественной войне. На каждом шагу боевого пути я чувствовал поддержку своего коллектива, сердце каждого члена которого бьется в унисон с Родиной. Руководство театра и весь коллектив были рядом с моей семьей, поддерживая ее во всем. Когда я об этом услышал, сердце мое успокоилось. Мы знали, что в тылу всеми мыслями и помыслами были рядом с нами. Неспроста девиз Великой Победы звучит – "Мы сильны вместе!". В этой войне за Отечество мы продемонстрировали всему миру нашу солидарность.

Сколько мужественных сынов Родины стали шехидами, защищая территориальную целостность Отчизны. Среди них и сотрудник театра Алиага Мамедов. Услышав о том, что он стал шехидом, я был потрясен, но узнав о проявленном им мужестве и героизме был очень горд. Да упокоит Аллах души наших шехидов, и дарует здоровья всем ветеранам Карабахской войны", - сказал на встрече Агаев.

(Автор: Джани Бабаева)