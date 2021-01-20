Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО)

Социум 20 января 2021 13:15 (UTC+04:00)
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел вечер, посвященный 31-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

Несмотря на то, что с этих кровавых событий прошел 31 год, в памяти азербайджанского народа они останутся навсегда. Трагедия 20 Января вписана в историю Азербайджана как скорбная и печальная, но одновременно и как славная и героическая страница.

В Филармонии ежегодно с участием музыкальных коллективов учреждения проводятся мероприятия, посвященные памяти жертв трагедии 20 Января. В текущем году в связи с пандемией короновируса в условиях карантинного режима мероприятие, посвященное трагедии 20 Января, будет представлено в онлайн-формате в соцсетях и на телеканале Mədəniyyət ("Культура"). Зрители смогут увидеть его сегодня, 20 января, в 15.20 по бакинскому времени.

При поддержке министерства культуры Азербайджана Государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева провела видеозапись мероприятия, посвященного памяти жертв трагедии 20 Января. Мероприятие проведено со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

В вечере приняли участие ведущие музыканты и вокалисты страны. В рамках мероприятия представлена выставка работ учащихся Республиканской гимназии искусств при Национальной консерватории Азербайджана, которые в своих произведениях отразили боль и скорбь азербайджанского народа.

"Представители культуры и искусства Азербайджана - композиторы, литераторы, художники создавали и создают свои произведения, посвященные трагедии 20 Января. Считаю, что все это вносит значимый вклад в воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, гордости за свою родную страну, за доблестных сынов и дочерей Отчизны, отдавших свои жизни во имя независимости и свободы Азербайджана.

Наш долг чтить светлую память шехидов, и организовав мероприятие в Филармонии, мы выражаем свое глубокое уважение и почтение к памяти жертв трагедии 20 Января", - сказала Trend Life режиссер-постановщик филармонии, музыковед Айла Керимова-Закария.

Вечер был организован при поддержке министерства культуры Азербайджана. В программе выступили народный артист, исполнитель на кяманче Эльшан Мансуров, вокалист Самир Джафаров, заслуженные артисты Азербайджана – вокалисты Фарида Мамедова, Сабина Асадова, Ильхам Назаров, Агшин Абдуллаев и Нурлан Новрасли, пианистка Наргиз Алиева, музыканты Ильхам Наджафов (ней), Арслан Новрасли (тар), Натаван Гасанова (ганун), Ровшан Амрахов (скрипка), ханенде Миралам Мираламов.

Вокалисты и солисты выступили в сопровождении неполного состава Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. В программе прозвучали произведения "Lacrimosa" из "Реквием" Вольфганга Амадея Моцарта, "Реквием" Назима Аливердибекова, "Азербайджан" Тофига Гулиева, "Колыбельная" Гара Гараева, композиция Джона Таунера Уильямса из фильма "Список Шиндлера", сочинение Фархада Бадалбейли "Ave Maria" и многие другие.

В беседе с корреспондентом Trend Life участники вечера отметили, что считают своим гражданским долгом почтение памяти жертв трагедии 20 Января.

"Мы с глубоким почтением чтим светлую память жертв трагедии 20 Января, память сынов и дочерей Азербайджана, погибших во имя свободы и независимости нашей страны. Азербайджанский народ никогда не забудет эту трагедию, будет помнить ее всегда. Представители искусства в своем творчестве чтят память наших шехидов. В программе мероприятия мы вместе с заслуженной артисткой Фаридой Мамедовой исполняем произведение Фархада Бадалбейли "Ave Maria". Произведение звучит в новом формате - сначала ханенде Миралам Мираламов исполняет азан. Исполняя это сочинение, мы еще раз хотим продемонстрировать то, с каким уважением азербайджанский народ относится ко всем религиям. И в программе посредством музыки мы это демонстрируем", - отметил заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров.

"Борьба за независимость и свободу азербайджанского народа начинается с 20 января 1990 года. В 2020 году под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия одержала Великую Победу, восстановив территориальную целостность нашей страны. С трагедии 20 Января прошел 31 год, и память о безвинных жертвах трагедии всегда будет жить в сердцах азербайджанского народа. Мы преклоняем голову перед памятью шехидов", - подчеркнула заслуженная артистка Наргиз Алиева.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Кямран Багиров)

Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В России за сутки выявили 21 152 заразившихся коронавирусом
В России за сутки выявили 21 152 заразившихся коронавирусом
Air France выполнит серию рейсов из России в Париж с 1 февраля по 27 марта
Air France выполнит серию рейсов из России в Париж с 1 февраля по 27 марта
Россельхознадзор может разрешить поставки помидоров с нескольких предприятий Азербайджана
Россельхознадзор может разрешить поставки помидоров с нескольких предприятий Азербайджана
Loading Bars
Лента новостей
Сегодня гвоздики расцветают вместе с хары-бюльбюлем – Мевлют Чавушоглу о трагедии 20 Января Политика 13:34
Космодром Байконур в Казахстане приступил к пусковым работам 2021 года Бизнес 13:34
Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) Социум 13:15
Члены коллегии СГБ Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 Января Политика 13:13
Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО) Общество 13:05
Делегация ЕС в Азербайджане выразила соболезнования в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января Политика 12:57
Корабли морской флотилии ASCO присоединились к поминовению памяти шехидов 20 января (ВИДЕО) Общество 12:41
20 Января – это не только день, который стоит вспоминать с печалью и болью, но и день славы – Гусейн Алтыналан Политика 12:32
Зариф отверг идею Блинкена о включении ракетной программы в ядерную сделку Ядерная программа 12:29
«Черный январь» – это символ борьбы азербайджанского народа за независимость – Дмитрий Панин Политика 12:22
В России за сутки выявили 21 152 заразившихся коронавирусом Россия 12:12
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:07
Kapital Bank по итогам 2020 года на четверть увеличил совокупные активы Финансы 12:05
В Азербайджане память шехидов почтена минутой молчания, приостановлено движение транспорта (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:03
Туркменистан подписал контракт на закупку двух грузовых самолётов у французской Airbus Транспорт 12:02
«Туркменгаз» объявил тендер на закупку химпродукции Тендеры 12:00
Евреи, живущие в Азербайджане, почтили память жертв трагедии 20 Января Политика 11:57
Мы с уважением чтим память шехидов 20 Января - посол Великобритании (ФОТО) Политика 11:49
Годовая инфляция в Великобритании в декабре росла выше прогноза на 0,3% Европа 11:45
Азербайджан увеличил урожайность хлопка в 2020 году Бизнес 11:43
В Марыйском регионе Туркменистана объявлен тендер на проведение строительных работ Тендеры 11:38
В большинстве районов Азербайджана выпали осадки Общество 11:36
На западе Грузии началось строительство новой сети электропередачи Грузия 11:23
Армяне уничтожили здание мавзолея Вагифа в городе Шуша - результаты мониторинга Общество 11:17
Цена азербайджанской нефти превысила отметку $56 за баррель Финансы 11:02
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям Общество 10:58
Посольство Казахстана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с годовщиной трагедии 20 Января Политика 10:52
Тюркский совет почтил память жертв трагедии 20 Января Политика 10:42
Kapital Bank в 2,2 раза увеличил прибыль в 2020 году Финансы 10:38
Ученые выявили новую разновидность коронавируса в штате Калифорния США 10:34
В Азербайджане продолжается поэтапная вакцинация от COVID-19 - минздрав Общество 10:32
Как и всегда, в День всенародной скорби мы рядом с Азербайджаном - посольство Турции Политика 10:28
После победной войны под руководством Президента Ильхама Алиева мы с новым воодушевлением чтим память о трагедии 20 Января - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО) Политика 10:26
Трамп объявил о помиловании 73 человек США 10:21
Греческий парламент обсуждает сделку по интерконнектору IGB Энергетика 10:08
Нефть дорожает на оптимизме вокруг стимулирования экономики США США 09:34
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января Политика 09:07
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января (ФОТО) Политика 09:04
Honda договорилась с Cruise и GM о сотрудничестве в области беспилотных авто Транспорт 09:00
Более 2000 граждан из 90 стран выразили желание принять участие в проекте «Работай из Грузии» Туризм 08:57
В иранском Альборзе представили восемь наименований фармацевтической продукции Экономика 08:54
В Узбекистане начнется подготовка к президентским выборам с 1 марта 2021 года Узбекистан 08:50
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в 60 странах и районах мира В мире 08:39
Власти США требуют отзыва 3 млн машин Ford Транспорт 08:27
Из иранской провинции Бушер экспортировано товаров на 4,3 млрд. долларов за 9 месяцев Экономика 08:13
В Грузии торговым центрам и рынкам придется проводить плановое тестирование персонала раз в 14 дней Грузия 08:10
1 134 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 08:06
В 2020 году Китай привлек рекордный объем иностранных инвестиций Финансы 07:49
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших из-за коронавируса за неделю В мире 07:33
Pfizer сократила поставки вакцины в ЕС после разрешения извлекать из ампулы шесть доз Бизнес 07:16
Бразилия отложила на месяц производство вакцины AstraZeneca от коронавируса Другие страны 07:01
YouTube продлит ограничения в отношении Трампа еще как минимум на неделю ИКТ 06:44
В 200 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха Другие страны 06:27
Новая администрация США сохранит американское посольство в Иерусалиме США 06:11
В создании сети 5G в Швеции будут участвовать 4 компании ИКТ 05:47
Microsoft инвестирует в подразделение беспилотников GM в раунде на $2 млрд Бизнес 05:30
Меркель объявила о продлении карантина в ФРГ до 14 февраля Европа 05:12
Британия готова сотрудничать с администрацией Байдена в деле защиты демократии Европа 04:56
Премьер Греции сообщил о начале выдачи в стране цифровых сертификатов о вакцинации Европа 04:35
Сенатор Хоули заблокирует ускоренное рассмотрение кандидатуры Майоркаса на пост главы МВБ США 04:13
Сенат Италии выразил доверие правительству Конте простым большинством голосов Европа 03:55
В военно-морском училище в Ливии прогремел взрыв Другие страны 03:36
Еврокомиссия предложила создать механизм повышения эффективности санкций ЕС Европа 03:31
В Еврокомиссии заявили, что ЕС усилит роль евро как мировой резервной валюты Финансы 03:09
Нацгвардия США сообщила, что после проверки отстранила 12 бойцов от службы на инаугурации США 02:46
«Лестер» обыграл «Челси» и вышел на первое место в АПЛ Спорт 02:25
«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче Бундеслиги Спорт 02:22
Кандидат на пост главы Минфина США намерена пересмотреть санкционную политику страны США 02:15
ЕС сохранит внутренние границы открытыми, но притормозит необязательные поездки Европа 01:57
Еврокомиссия призвала согласовать создание сертификатов вакцинации в ЕС к концу января Европа 01:40
Дэвид Норкуист начнет исполнять обязанности главы Пентагона с 20 января США 01:22
Китай успешно запустил третий спутник мобильной связи "Тяньтун-1" ИКТ 01:05
Трамп признал приход новой администрации и заявил, что молится за ее успехи США 00:52
Правительство Израиля утвердило продление тотального карантина до 31 января Израиль 00:36
В Туркестанской области Казахстана вакцинация против коронавируса начнется с 1 февраля Казахстан 00:17
В Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 Января Политика 00:01
Лондонская биржа металлов планирует отказаться от "живых торгов" и полностью уйти в онлайн Бизнес 19 января 23:50
Глава ЦРУ Джина Хэспел объявила об отставке США 19 января 23:39
Накануне инаугурации Байдена в Вашингтоне развернули спецотряды береговой охраны США 19 января 23:24
Air France выполнит серию рейсов из России в Париж с 1 февраля по 27 марта Транспорт 19 января 23:10
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией на своей официальной странице в Фейсбук в связи с годовщиной трагедии 20 января (ФОТО) Политика 19 января 22:54
Свыше семи тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 19 января 22:53
Доклад Всемирного экономического форума назвал наибольшие риски 2021 года Экономика 19 января 22:39
Россельхознадзор может разрешить поставки помидоров с нескольких предприятий Азербайджана Россия 19 января 22:23
США объявили действия Китая в отношении уйгуров "геноцидом" США 19 января 22:04
В Иране введен в эксплуатацию крупнейший газоперерабатывающий завод Экономика 19 января 21:57
В Грузии выявлено 1550 новых случаев коронавируса, 494 пациента выздоровели Грузия 19 января 21:50
Финансовые организации в Казахстане меняют режим работы Казахстан 19 января 21:43
Определены победители международного конкурса "Müharibəyə yox, gülümsəyin". Представлено более тысячи работ! (ФОТО) Культура 19 января 21:38
В результате деятельности российских и азербайджанских саперов обезврежено 210 мин (ФОТО) Политика 19 января 21:05
Состоялось совещание по итогам развития хлопководства в Азербайджане в 2020 году (ФОТО) Экономика 19 января 20:56
На территории Азербайджана наблюдается снежная погода Общество 19 января 20:16
Определились обязанности Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха Политика 19 января 20:04
При поддержке Фонда YAŞAT прооперированы еще три человека (ФОТО) Общество 19 января 19:35
Имена, вытканные черными нитками на белой материи в 4D-формате, в память о жертвах 20 Января (ВИДЕО, ФОТО) Социум 19 января 19:34
Ватикан ответил на обращение главы УМК в связи с Нагорным Карабахом Политика 19 января 19:22
Совершив трагедию 20 Января, советское руководство хотело сломить волю азербайджанского народа - Арзу Нагиев (ВИДЕО) Политика 19 января 19:06
Определен перечень действительных документов для граждан Турции, прибывающих в Азербайджан Политика 19 января 18:52
История Реального училища города Шуша. Известные личности – преподаватели и выпускники, деятели культуры (ФОТО) Социум 19 января 18:43
Село Чопурлу Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 19 января 18:41
Все новости