Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел вечер, посвященный 31-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

Несмотря на то, что с этих кровавых событий прошел 31 год, в памяти азербайджанского народа они останутся навсегда. Трагедия 20 Января вписана в историю Азербайджана как скорбная и печальная, но одновременно и как славная и героическая страница.

В Филармонии ежегодно с участием музыкальных коллективов учреждения проводятся мероприятия, посвященные памяти жертв трагедии 20 Января. В текущем году в связи с пандемией короновируса в условиях карантинного режима мероприятие, посвященное трагедии 20 Января, будет представлено в онлайн-формате в соцсетях и на телеканале Mədəniyyət ("Культура"). Зрители смогут увидеть его сегодня, 20 января, в 15.20 по бакинскому времени.

При поддержке министерства культуры Азербайджана Государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева провела видеозапись мероприятия, посвященного памяти жертв трагедии 20 Января. Мероприятие проведено со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

В вечере приняли участие ведущие музыканты и вокалисты страны. В рамках мероприятия представлена выставка работ учащихся Республиканской гимназии искусств при Национальной консерватории Азербайджана, которые в своих произведениях отразили боль и скорбь азербайджанского народа.

"Представители культуры и искусства Азербайджана - композиторы, литераторы, художники создавали и создают свои произведения, посвященные трагедии 20 Января. Считаю, что все это вносит значимый вклад в воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, гордости за свою родную страну, за доблестных сынов и дочерей Отчизны, отдавших свои жизни во имя независимости и свободы Азербайджана.

Наш долг чтить светлую память шехидов, и организовав мероприятие в Филармонии, мы выражаем свое глубокое уважение и почтение к памяти жертв трагедии 20 Января", - сказала Trend Life режиссер-постановщик филармонии, музыковед Айла Керимова-Закария.

Вечер был организован при поддержке министерства культуры Азербайджана. В программе выступили народный артист, исполнитель на кяманче Эльшан Мансуров, вокалист Самир Джафаров, заслуженные артисты Азербайджана – вокалисты Фарида Мамедова, Сабина Асадова, Ильхам Назаров, Агшин Абдуллаев и Нурлан Новрасли, пианистка Наргиз Алиева, музыканты Ильхам Наджафов (ней), Арслан Новрасли (тар), Натаван Гасанова (ганун), Ровшан Амрахов (скрипка), ханенде Миралам Мираламов.

Вокалисты и солисты выступили в сопровождении неполного состава Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. В программе прозвучали произведения "Lacrimosa" из "Реквием" Вольфганга Амадея Моцарта, "Реквием" Назима Аливердибекова, "Азербайджан" Тофига Гулиева, "Колыбельная" Гара Гараева, композиция Джона Таунера Уильямса из фильма "Список Шиндлера", сочинение Фархада Бадалбейли "Ave Maria" и многие другие.

В беседе с корреспондентом Trend Life участники вечера отметили, что считают своим гражданским долгом почтение памяти жертв трагедии 20 Января.

"Мы с глубоким почтением чтим светлую память жертв трагедии 20 Января, память сынов и дочерей Азербайджана, погибших во имя свободы и независимости нашей страны. Азербайджанский народ никогда не забудет эту трагедию, будет помнить ее всегда. Представители искусства в своем творчестве чтят память наших шехидов. В программе мероприятия мы вместе с заслуженной артисткой Фаридой Мамедовой исполняем произведение Фархада Бадалбейли "Ave Maria". Произведение звучит в новом формате - сначала ханенде Миралам Мираламов исполняет азан. Исполняя это сочинение, мы еще раз хотим продемонстрировать то, с каким уважением азербайджанский народ относится ко всем религиям. И в программе посредством музыки мы это демонстрируем", - отметил заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров.

"Борьба за независимость и свободу азербайджанского народа начинается с 20 января 1990 года. В 2020 году под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия одержала Великую Победу, восстановив территориальную целостность нашей страны. С трагедии 20 Января прошел 31 год, и память о безвинных жертвах трагедии всегда будет жить в сердцах азербайджанского народа. Мы преклоняем голову перед памятью шехидов", - подчеркнула заслуженная артистка Наргиз Алиева.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Кямран Багиров)