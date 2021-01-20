Безоружные люди шли против танков, держа путь к свободе и независимости... – народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде о трагедии 20 Января

БАКУ /Trend Life/ - 20 Января вписано в историю нашего народа как день скорби, но вместе с тем, это славная и героическая страница нашей истории. Азербайджанский народ никогда не забудет шехидов, героических сынов Родины, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости нашей страны. Об этом сказал Trend Life директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист, известный пианист Мурад Адыгезалзаде.

"Сколько бы лет ни прошло, азербайджанский народ всегда будет помнить о подвиге шехидов, которые своей кровью написали героическую страницу истории Азербайджана. Тогда, 19-20 января 1990 года, сотни невинных, безоружных граждан страны были убиты и ранены в результате жестокой расправы над мирным населением, вставшим на борьбу за свободу, независимость, территориальную целостность Азербайджана. Сыновья и дочери Родины в этот день возвысились до вершин шехидства, их храбрость стала яркой историей в летописи героизма Азербайджана.

Трагедия 20 Января – страшное преступление против человечности. В ту кровавую ночь безоружное мирное население подверглось обстрелу, были грубо нарушены международные правовые нормы. Азербайджанский народ никогда не забудет тех, кто 31 год назад погиб за Отчизну, и всегда будет помнить об их подвиге",- сказал народный артист.

Мурад Адыгезалзаде отмечает, что на тот период, когда произошла трагедия 20 Января, ему было 17 лет, и он как сейчас помнит весь этот ужас и кошмар.

"Безоружные люди шли против танков, держа путь к свободе и независимости... Их подвиг и тот день мы не забудем никогда, каждый год 20 Января граждане нашей страны посещают Шехидляр хиябаны, чтут память героических сынов и дочерей Азербайджана.

У истоков Великой Победы Азербайджана в 44-дневной Второй Карабахской Отечественной войне стоят все, кто 20 Января 1990 года проявил героизм во имя независимости своей родной страны. После Победы я посетил Шехидляр хиябаны, мысленно сказал каждому шехиду, что то, за что они боролись, к чему стремились – свершилось", - отметил Адыгезалзаде.

Директор Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева подчеркнул, что важно воспитывать подрастающее поколение в патриотическом духе, рассказывать о нашей истории.

"Филармония традиционно проводит мероприятия, посвященные памяти жертв трагедии 20 Января. В текущем году, несмотря на все ограничения из-за пандемии коронавируса, придерживаясь всех правил санитарно-эпидемиологических норм, Филармония провела мероприятие, посвященное 31-й годовщине трагедии 20 Января. Данное мероприятие зрители увидят в онлайн-формате в социальных сетях, а также в эфире телеканала Medeniyyet. Чтить память шехидов – гражданский долг каждого из нас. Светлая память шехидов будет вечно жить в наших сердцах", - добавил Мурад Адыгезалзаде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)