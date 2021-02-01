В Азербайджане будет вручена премия Golden Names Awards и статуэтки с позолотой в 14 карат (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В мае этого года пройдет вторая церемония награждения национальной премии Golden Names Awards (Золотые имена), сообщил Trend Life руководитель Pİ Group Исмаил Гасымов.

В связи с пандемией коронавируса церемония награждения премии, организованная в сотрудничестве с известным журналом LUXURY WoMen, состоится онлайн.

Премия будет вручена лицам, добившимся успехов в области культуры и искусства, телевидения, медиа, медицины, косметологии, индустрии моды, бизнеса, спорта, психологии, туризма, соцсетей и т.д.. Лауреатам будут вручены почетные дипломы и статуэтки с позолотой в 14 карат.

Телефоны для справок: +99455 669 98 13, +99455 979 25 97.

Страницы в соцсетях:

@goldennamesawards

@pigroup_eventsandco

@WoMenmagazineaz

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(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)