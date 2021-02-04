Лютфи Заде – 100 лет. Открытия великого азербайджанского ученого, которыми пользуется весь мир

Социум 4 февраля 2021 12:50 (UTC+04:00)
Лютфи Заде – 100 лет. Открытия великого азербайджанского ученого, которыми пользуется весь мир

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения всемирно известного ученого, профессора Калифорнийского университета (Беркли), основателя теории нечётких множеств, почетного члена Национальной академии наук Азербайджана, профессора Лютфи Заде (Лютфали Рагим оглу Алескерзаде), сообщает Trend Life.

Лютфи Заде - одна из выдающихся личностей, своими фундаментальными теориями открывшая путь серьезным изменениям в истории науки. Теория нечеткой логики, выдвинутая ученым в результате его последовательных исследований, оставила глубокий след в развитии различных областей науки на современном этапе и создала новые методы подхода. Эта теория оказала сильное влияние на высокие интеллектуальные технологии, сыграла важную роль в формировании современных основ управления и информационно-коммуникационных систем.

Лютфи Заде - один из тех ученых, на чьи труды больше всего ссылаются в мировом масштабе. Созданные им научные школы и лаборатории уже более полувека осуществляют успешную деятельность в ряде стран. Лютфи Заде, который гордо называл себя азербайджанцем и чье сердце всегда билось в унисон с Родиной, за неоценимые заслуги в развитии науки и технологий, а также налаживании межкультурного диалога был удостоен одной из высших наград Азербайджана- ордена "Достлуг".

Мировой науке известно шесть фундаментальных научных теорий Лютфи Заде. В 1973 году предложил теорию нечёткой логики (англ. fuzzy logic), позднее - теорию мягких вычислений (англ. soft computing), а также - теорию вербальных вычислений и представлений (англ. computing with words and perceptions).

Открытия сыграли важнейшую роль во всех направлениях науки и техники и положило начало новому направлению в науке и в философских взглядах человека.
Его работа по нечетким множествам вызвала большой резонанс, положив начало новому направлению в науке. В числе применения основных компонентов системы важную роль играют экономика, менеджмент, поиск информации, искусственный интеллект, лингвистика, медицина, биология и другие области. Его революционная теория нечеткой логики широко применяется в производстве фото- и видеокамер, стиральных машин, пылесосов, управлении транспортными средствами, промышленными процессами такими мировыми гигантами как компании General Motors, General Eleсtriс, Motorola, Kodak, Mitsubishi, Toshiba, Sony, Nissan, Panasonic, Honda. А в Дании производятся цементные и доменные печи, работающие на основе нечеткой логики, кроме того fuzzy logic, как называют теорию Лютфи Заде в научных кругах, используют в создании атомных энергоблоков, сложных технологических процессах.

Масштаб применения идей Лютфи Заде колоссален. Именно благодаря его теории фирмы "Хитачи" или "Шарп" обеспечивают уровень колебаний температуры в кондиционерах, а в микроволновых печах этих фирм применение нечетких множеств обеспечивает правильную стратегию приготовления пищи. Сталкиваетесь ли вы с копировальной машиной "Канон", сушилкой или посудомоечной машиной "Мацусита", стиральными машинами "Дэу" или "Самсунг", с телевизорами или компьютерами "Сони" - всей этой технике в определенной степени дала жизнь теории нечетких множеств Лютфи-заде.

Fuzzy logic активно применяется в политике и в экономике. Применяя теорию нечеткой устойчивости в нефтепереработке, других экономических и технических системах можно спрогнозировать даже цены на нефть на мировом рынке. Сегодня в разных странах мира выпускается около 25 научных журналов, связанных с теорией нечеткой логики Лютфи Заде. Каждый год в журналах публикуются тысячи статей по нечеткой логике. В последние годы в США, Японии, Европе были внедрено в производство более 1300 патентов, основанных на применении нечеткой логики. В Англии, Германии, Японии и во многих других странах мира функционируют созданные Лютфи Заде научные школы и лаборатории.

Профессор Лютфи Заде был удостоен звания почетного доктора престижных университетов 25 стран мира, множества медалей международных организаций, был членом многих национальных академий наук.

Лютфи Заде входил в когорту весьма немногочисленных ученых-первооткрывателей, которые генерировали оригинальные научные идеи и формировали новые научные направления. Почти каждая его публикация становилась событием в научном мире. Основная идея Лютфи Заде состояла в том, что реальные человеческие рассуждения, опирающиеся на естественный язык, не могут быть описаны в рамках традиционных математических формализмов. Введение нечетких множеств - классов с неточно определенными границами, описываемых функциями принадлежности (обобщающих характеристические функции обычных множеств) - обеспечило основу для развития более гибкого подхода к анализу рассуждений и моделированию сложных гуманистических систем, поведение которых описывается скорее лингвистическими, чем числовыми переменными. Толчком к этому открытию послужило осознание разрыва между точностью математики и неточностью реального мира. Лютфи Заде доказал, что в отличие от математики, где предполагается, что классы имеют четкие границы, человек безграничен в своих чувствах и восприятии мира. Это понимание позволило ему создать математику безграничности и многообразия.

Лютфи Заде родился 4 февраля 1921 года в пригороде Баку, поселке Новханы, в семье журналиста Рагима Алескерзаде и врача Фани Кориман. Выпускник электротехнического факультета Тегеранского университета, Массачусетского технологического института (диплом магистра по специальности инженера-электрика) и аспирантуры Колумбийского университета. С 1959 года работал в Калифорнийском университете (Беркли). В 26 лет уже был профессором университета, в 42 года возглавлял кафедру "Электрическая инженерия и компьютерные науки". Позже здесь был создан Институт Лютфи Заде по информационным технологиям. В 1965 и 2008 годах посещал Баку. Был женат на Фане Занд (в замужестве Фэй Заде, 1920-2017). Сын Норман Заде стал специалистом в области теоретической информатики, профессиональным игроком в покер. Он автор пособия по игре в покер, основатель и редактор журнала "Perfect 10". 71-летний Норман Заде живет в США. Дочь Стелла Заде (27 июля 1947, Нью-Йорк) продолжила дело дедушки и стала журналисткой. Её мужем был адвокат и известный писатель Дэвид Л. Герш. К сожалению, она скончалась 7 июня 2006 года в Санта-Барбаре (Калифорния). Лютфи Заде скончался в возрасте 96 лет, 6 сентября 2017 года в Беркли (Калифорния, США). По завещанию похоронен в Баку. На Аллее почетного захоронения установлен памятник на его могиле.

(Автор: Вугар Иманов)

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