70-летний народный артист Агаверди Пашаев о вакцинации: Мы должны беречь себя и близких

БАКУ /Trend Life/ - Проходящая в стране вакцинация направлена на поддержание здоровья наших граждан и возвращение к нормальной жизни, сказал сегодня Trend Life художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, кавалер ордена "Шохрат", народный артист, профессор Агаверди Пашаев.

"В настоящее время вакцинация проводится успешно среди военнослужащих, работников медицинских учреждений и правоохранительных органов, государственных служащих и лиц старше 65 лет. Отрадно, что государство обеспечило своевременную доставку вакцин высокого качества в страну. Теперь главный вопрос состоит в том, чтобы население, осознавая свою ответственность, серьезно подходило к вакцинации и активно участвовало в процессе. Это, естественно, носит добровольный характер. Но для пожилых людей вакцинация приобретает особое значение, так как напрямую связана с ослабленным в связи с возрастом иммунитетом и рядом хронических заболеваний. Поэтому необходимо обязательно посоветоваться с врачом. Я и моя семья также готовимся к вакцинации, чтобы уберечь себя и друг друга. Радует, что за последний период в стране происходит резкий спад заболеваемости и увеличение числа выздоровевших, но есть, к сожалению, и летальные исходы. Посмотрите, сколько людей за прошедший год потеряли своих близких и родных из-за пандемии коронавируса. Поэтому нельзя расслабляться, надо продолжать соблюдать карантинные меры", - сказал 70-летний мастер национального искусства Агаверди Пашаев.

Напомним, что с 17 февраля планируется вакцинация от COVID-19 лиц в возрасте от 50 и старше. Для вакцинации необходимо взять онлайн-очередь, воспользовавшись электронной услугой "Рандеву для вакцины от COVID-19", пройдя по ссылке https://randevu.its.gov.az/. С этой целью необходимо ввести номер удостоверения личности и FİN-kod, нажать на "Проверить". Затем из предлагаемого списка нужно выбрать пункт вакцинации, дату, время и ввести номер мобильного телефона. По завершении регистрации на введенный номер отправляется сообщение о том, что очередь оформлена. В сообщении указываются дата, время и место, где будет получена первая доза вакцины. В регистратуре медучреждения необходимо будет предъявить удостоверение личности. Повторная регистрация через 28 дней, когда необходимо будет ввести вторую дозу вакцины, не требуется. Те, кто затрудняется пройти электронную регистрацию самостоятельно, могут позвонить в поликлинику, где они состоят на учете, и предоставить информацию о себе, для них будет взята онлайн-очередь посредством электронной услуги.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)