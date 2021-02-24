Состояние азербайджанского актера, пострадавшего при взрыве газа, стабильное

БАКУ /Trend Life/ - Состояние актера Азербайджанского государственного кукольного театра им. А. Шаига Джавида Тельмана стабильное, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Напомним, что утром 22 февраля в квартире 35-летнего актера произошел взрыв газового водонагревателя, в результате чего он получил сильные ожоги. Джавид Тельман помещен в отделение реанимации Городской клинической больницы № 5.

"Состояние Джавида Тельмана стабильное. Придя в сознание, он смог рассказать, как произошел инцидент", - сказали в пресс-службе театра.

Отметим, что в результате взрыва актер получил ожоги 70 процентов поверхности тела.

(Автор: Джани Бабаева)