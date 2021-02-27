Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО)

Социум 27 февраля 2021 09:38 (UTC+04:00)
Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой международной кампании "Справедливость для Ходжалы!" Азербайджанский государственный академический музыкальный театр при содействии министерства культуры представил короткометражный фильм "Əsirlikdən qayıdan lampa", посвященный светлой памяти жертв Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Кинолента повествует о мужественном солдате, который в рядах Вооруженных сил Азербайджана освободил родную землю от захватчиков.

Солдат родился в Ходжалы, здесь у него был дом, счастливая семья, здесь прошло его детство, полное больших надежд и мечтаний. Но в один день счастливая, беззаботная жизнь оборвалась, лампа, освещавшая дом и дарящая тепло, погасла. Отец убит, а им с матерью приходиться спасать свои жизни. Все эти годы, что он рос и взрослел, воспоминания тех страшных дней его не покидали, раны не заживали…

Но пришел долгожданный день - храбрый солдат освободил Родину от захватчиков, вернулся на родную землю победителем, вошел в свой двор, который много лет назад был наполнен детским смехом.

Он прошел всю войну, и сдержал слово, данное маме… Теперь они будут счастливы в своем доме, а свет лампы больше никогда не погаснет…

Автор сценария и режиссер-постановщик фильма – Самир Гуламов, художественный руководитель проекта – директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, автор идеи – заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров, оператор и монтажер – Хикмят Шахвердизаде, генеральный продюсер – Ульви Джафаров, заведующий постановочной частью – Габиль Гезалов, художник по костюмам – Айнишан Мамедова.

В ролях - актеры Гюльдана Азимова, Ниджат Али, Шабан Джафаров, артистка балета Ирана Керимова, а также Мухамед Гуламов.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Джани Бабаева)

Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО) - Gallery Image
Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО) - Gallery Image
Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО) - Gallery Image
Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО) - Gallery Image
Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО) - Gallery Image
Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО) - Gallery Image
Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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