Скончалась тележурналист Вахида Садыгова, супруга народного артиста Фахраддина Манафова
БАКУ /Trend Life/ - Ушла из жизни тележурналист Вахида Садыгова, супруга народного артиста Азербайджана, актера театра и кино Фахраддина Манафова.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов.
Телеведущий отметил, что причиной кончины 65-летней супруги народного артиста стало тяжелое заболевание.
Allah rəhmət eləsin
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