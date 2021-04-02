Мы с гордостью чтим память Апрельской победы – посвящается славной истории (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 5 лет со дня победы армии Азербайджана в апрельских боях 2016 года. Азербайджанское телевидение подготовило видеоролик к 5-летию Апрельских боев, сообщили Trend Life в отделе по социальным медиа и связям с общественностью AzTV.

В ролике, выпущенном под лозунгом «Мы с гордостью чтим память Апрельской победы» и отличающемся своим оригинальным форматом, говорится, что апрельские бои были началом славной победы в Отечественной войне.

Напомним, что в ночь с первого на второе апреля 2016 года все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Огонь продолжался в течение всего дня. В результате погибли гражданские лица, среди которых были дети, был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, жилым домам, школам и больницам. В одну из мечетей артиллерийские снаряды крупного калибра попали во время богослужения.

С целью пресечения армянской провокации и обеспечения безопасности гражданского населения командованием Вооруженных сил Азербайджана было принято решение о неотложных ответных мерах в направлениях Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули.

В ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также населенный пункт Сейсулан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле-Тепе в направлении Физулинского района, позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз. В боях было уничтожено большое количество военной техники и живой силы агрессора. Было освобождено от армянской оккупации более 2000 гектаров территории, а еще большая территория с оперативной точки зрения перешла под контроль армии Азербайджана.

Пятого апреля с 12:00 боевые действия на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон были остановлены. Победой в апрельских боях было положено начало освобождению земель Азербайджана от армянской оккупации.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)