Велопутешественник с онкологическим заболеванием по пути из Великобритании в Китай прибыл в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Когда молодой британец Люк Гренфелл-Шоу узнал, что врачи нашли у него онкологическое заболевание, он не опустил руки, а поставил себе цель стать примером для многих. Он решил совершить путешествие на велосипеде из Бристоля (Великобритания) до Пекина (Китай) в поддержку людей с таким же диагнозом, как и у него. Так Гренфелл-Шоу добрался до Баку, сообщает Trend Life.

В интервью Trend Life британец рассказал, что страшный диагноз врачи поставили ему в 2018 году.

"Все было очень серьезно, и я не думал, что доживу до Рождества. Старался делать все возможное, чтобы помочь себе, например, стал более активным, занимался физкультурой, следил за питанием.

Своим путешествием на велосипеде я хотел показать всем, что в действительности у человека гораздо больше возможностей и сил. И каждый должен сделать что-то, чтобы взять ситуацию под контроль и увидеть, что невозможное - возможно", - говорит Гренфелл-Шоу.

Он стал примером для тех, кто столкнулся лицом к лицу со страшной болезнью, показал, что главное - никогда не отчаиваться и не сдаваться, верить в свои силы.

"Меня многие поддержали. Это говорит о том, что многие люди, страдающие онкологическими заболеваниями, все еще могут воплотить свои мечты в жизнь", – говорит британец.

Он подчеркнул, что очень рад тому, что маршрут его путешествия проходит через Азербайджан, где его очень тепло принимают.

"Мне очень нравится город Баку, в котором сочетаются история и современность. На мой взгляд, в современной архитектуре города много смелых решений. Мне нравятся красивые городские пейзажи, прекрасный Старый город (Ичеришехер) с его древней историей", - сказал Гренфелл-Шоу.

Он также сообщил, что ему очень нравятся традиции чаепития в Азербайджане.

В заключение добавим, что Люк Гренфелл-Шоу назвал маршрут своего велосипедного путешествия "От Бристоля до Пекина". В его рамках он планирует собрать денежные средства для лечения онкологических больных.

(Авторы: Джани Бабаева, Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)