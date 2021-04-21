Министр культуры Азербайджана заразился коронавирусом

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов некоторое время будет находиться на карантине в связи с положительным результатом теста на коронавирус (COVID-19), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Отметим, что министр культуры проходит лечение с 16 апреля, на данный момент его состояние здоровья стабильное.

Сотрудники ведомства, находившиеся в контакте с Анаром Керимовым, в соответствии с правилами также находятся на карантине и осуществляют свою деятельность дистанционно.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)