Министр культуры Азербайджана заразился коронавирусом
БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов некоторое время будет находиться на карантине в связи с положительным результатом теста на коронавирус (COVID-19), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.
Отметим, что министр культуры проходит лечение с 16 апреля, на данный момент его состояние здоровья стабильное.
Сотрудники ведомства, находившиеся в контакте с Анаром Керимовым, в соответствии с правилами также находятся на карантине и осуществляют свою деятельность дистанционно.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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