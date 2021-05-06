В Университете «Одлар юрду» представлена выставка проекта Mən Qarabağam (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Университете «Одлар юрду» в Баку проходит итоговая выставка творческого проекта Mən Qarabağam (Я – Карабах), посвященная 98-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend.

В рамках проекта студенты университета представили свой взгляд на восстановление освобожденных территории Азербайджана. Они подготовили проекты – макеты и чертежи архитектурных зданий, центров культуры и искусства, художественных галерей, образовательных учреждений, памятников, ресторанов, отелей, мест отдыха и т.д. На выставке также показаны художественные работы, отражающие Великую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, мужество и героизм азербайджанской армии.

С работами, созданными в рамках проекта, ознакомились депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, общественные деятели и другие гости мероприятия.

Выступая на открытии мероприятия, основатель Университета «Одлар юрду» и Baku British School профессор Самир Велиев отметил, что азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева одержала Великую Победу.

Было подчеркнуто, что победа в 44-дневной Отечественной войне золотыми буквами вписана в историю нашей страны. В период войны азербайджанский народ сплотился в единый кулак, продемонстрировав всему миру свою мощь, доблесть и мужество.

Самир Велиев отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев – архитектор и созидатель современного независимого Азербайджана.

Было отмечено, что основа для освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджана была заложена общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

Далее участники, входящие в состав четырех команд были награждены (I, II, III место) почетными грамотами в номинациях «Лучший макет», «Лучшее графическое решение», «Лучшее интерьерное решение», «Лучшее художественное произведение».

Дипломы победителям вручили депутаты Милли Меджлиса Шахин Сеидзаде, Рамиль Гасан, Нагиф Гамзаев, Рамин Мамедов, начальник Управления молодежи и спорта Наримановского района Наджаф Новрузов, председатель Наримановской районной организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Тамраз Тагиев, председатель общереспубликанского молодежного движения Davam Нихад Аллахьяр, председатель молодежного общественного объединения информационно-коммуникационных технологий «Виртуальный Карабах» Нураддин Мехтиев.

Также путем голосования гостей мероприятия были определены команды-победители. Так, I место заняла команда Böyük qayıdış,II место – команда Dezgners, III место – Dəmir bilək, на IV месте расположилась команда El-turan. Награды командам вручил ректор Университета «Одлар юрду», профессор Ахмед Велиев.

Далее была представлена художественная часть мероприятия, в рамках которой прозвучали музыкальные произведения.

По словам участника проекта, студента университета Сулеймана Балабекова его команда начала работу над проектом в начале апреля.

«Проект мы создавали всей группой, педагог нам сказал, что нужно проявить креативные идеи. Наша команда создала макет здания Центра культуры, который выполнен в форме наших национальных инструментов – тара и кяманчи. Мы не случайно выбрали именно национальные инструменты, ведь Карабах – колыбель нашей культуры», – отметил студент.

Студентка Фатима Мамедова вместе со своими сокурсниками подготовила макет памятника.

«В макете памятника "Железный кулак" отражен Государственный флаг и карта Азербайджана. Своим проектом мы хотели показать силу и единство Азербайджана в борьбе с захватчиками. Этот макет мы создали в память о наших шехидах, героических сынах Родины, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости нашей страны», – сказала она.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)