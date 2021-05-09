В Азербайджане подведены итоги международных акций, посвященных истории Великой Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку (Российский-информационно культурный центр) прошло подведение итогов международных просветительских акций 2020 года – "Теста по истории Великой Отечественной войны", "Диктанта Победы" и конкурса "Победа – одна на всех!", посвященного 76-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 годов), сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Уже несколько лет в этих акциях при организационной поддержке Русского дома в Баку (РИКЦ) принимают участие представители Азербайджана. Участники акций были отмечены поощрительными призами.

Второй раз подряд победителем регионального этапа Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы" стал Сергей Агапов.

"Тест по истории Великой Отечественной войны" - Валерия Ковалева, Саида Зохрабова, Джавад Гулиев, Ирина Никитина, Али Абдулгусейнов.

Победителями международного конкурса "Победа – одна на всех!" стали Хавяр Асланова (куратор Юлия Семенова, Бакинский Европейский лицей), Медина Маммедли (куратор Алиева Назиля, школа № 17, Мурад Мурадов (куратор Любовь Исмайлова, школа №11, Сумгаит), Максим Юнин (куратор Ирина Попова, школа №145).

Победителей стихами и песней поздравили Теймур Нурланзаде, Мурад Шюкюрзаде и Камилла Меджидова.

Отметим роль Азербайджана в Великой Отечественной войне и в победе над фашизмом, когда наш народ продемонстрировал примеры величайшего героизма и отваги как на передовой, так и в тылу. В 1941–1945 годах на фронт отправилось около 650 тысяч храбрых сынов и дочерей Азербайджана, из которых более 350 тысяч не вернулось. Наши воины прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина, около 130 наших соотечественников были удостоены звания Героя Советского Союза, 170 тысяч азербайджанских солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями СССР. В республике было создано множество воинских подразделений, заводы производили военную продукцию, раненые проходили лечение в местных госпиталях, а самоотверженные азербайджанские нефтяники обеспечили 80 процентов фронта горючим. Великая Отечественная война вновь показала героизм, мужество и самоотверженность азербайджанского народа.

(Автор: Вугар Иманов)