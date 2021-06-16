Фонд Nargis проведет благотворительную ярмарку в поддержку Эсмер и Фармана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Эсмер Ализаде 13 лет, и все эти годы девочка борется с талассемией. Мама воспитывает ее и брата в одиночку. Эсмер постоянно должна принимать дорогостоящие лекарства и проходить медобследование несколько раз в год.

Фарману Годжаеву 6 лет. Семья Фармана проживает в Газахе, мама – домохозяйка, отец – инвалид второй группы. Ранее Фарману был поставлен неутешительный диагноз - рак костей. После проведения нескольких курсов химиотерапии стало известно, что мальчику может потребоваться ампутация ноги. Однако если он пройдет новую терапию в Турции, то это позволит избежать ампутации.

Суммы, требуемые для лечения Эсмер и Фармана, являются непосильными для их семей. Именно поэтому 19 июня Фонд Nargis организует благотворительную ярмарку, вся прибыль от которой будет направлена на лечение этих двух детей. Посетив благотворительную ярмарку, вы не только интересно проведете субботний день, но и внесете свой вклад в благое дело – спасение двух прекрасных жизней, которые, действительно, очень в этом нуждаются.

Фонд Nargis ждет всех уже в эту субботу по адресу Landmark III Rotunda hall. Двери открыты для всех с 9:00 до 16:00. Берите своих детишек, друзей, родителей и коллег – будет вкусно и весело, Фонд Nargis постарался сделать ярмарку интересной для каждого.

Поможем Эсмер и Фарману вместе!

По всем вопросам и предложениям просим обращаться по следующим номерам телефонов: (99412) 404 23 03, (99412) 404 23 13. Вы также можете обратиться на официальные страницы Фонда Nargis в социальных сетях.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)