Гобелен с изображением шехида Самира Качаева передан азербайджанскому музею (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Магистрант факультета декоративно-прикладного искусства Азербайджанской государственной академии художеств Жаля Азизова передала Национальному музею истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) свою работу - гобелен с изображением шехида Самира Качаева, сообщили Trend Life в музее.

Азизова подчеркнула, что увековечение памяти о героях, отдавших жизнь во имя Родины – гражданский долг каждого из нас.

Отметим, что гобелен поступил в фонд Отечественной войны музея.

Самир Зияддин оглу Качаев родился 6 марта 1994 года в селении Чухурюрд Шамахинского района. С ранних лет проявлял большой интерес к искусству, в особенности к рисованию и лепке. Окончив среднюю школу, поступил на скульптурное отделение Азербайджанской государственной академии художеств. С отличием завершив обучение в академии, Самир поступил в магистратуру. Служил в рядах ВС страны. Службу проходил на линии фронта. Геройски погиб в ночь на 2 апреля 2016 года во время боев за территориальную целостность Родины. За отвагу, проявленную на поле боя, Самир Качаев был посмертно награжден медалью "За Отвагу"

За свою короткую жизнь одаренный скульптор благодаря своему творчеству, отношению к людям и любви к Отчизне завоевал любовь окружающих, симпатии любителей искусства, признание профессионального сообщества и глубокое уважение тысяч и тысяч соотечественников.

(Автор: Джани Бабаева)