Детям шехидов показали интересное театральное представление (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига показал театральную постановку участникам лагеря YAŞAT для детей шехидов, организованного одноименным фондом и ASAN Könüllüləri, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В городе Лянкяран вниманию участников лагеря YAŞAT была представлена яркая и познавательная театральная постановка Şəngülüm, Məngülüm.

Режиссером - постановщиком кукольного моноспектакля по известной сказке Şəngülüm, Şüngülüm və Məngülüm является режиссер театра Анар Мамедов. Художник-постановщик - Игбал Алиев, композитор – заслуженная артистка Эльза Сеидджахан.

В моноспектакле занята известная актриса Ульвия Алиева. В постановке используются разные виды театральных кукол, и актриса воплощает на сцене шесть разных образов.

Спектакль был с большим интересом встречен юной зрительской аудиторией и подарил детям радостные моменты.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)