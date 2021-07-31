Лагерь Zəfər для детей шехидов Отечественной войны – цирк, альпинизм, робототехника (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Выступлением Бакинского государственного цирка в Губинском центре STEAM состоялось закрытие недельного лагеря Zəfər для детей шехидов Отечественной войны, организованного министерством образования Азербайджана и общественным объединением поддержки семей шехидов Zəfər, сообщает Trend Life.

Участники лагеря и приглашенные гости увидели красочное цирковое шоу, были исполнены патриотические песни, танцевальные номера и многое другое. Ведущим программы был заслуженный артист Эльнур Керимов.

В течение недели лагерь посетили министр образования Эмин Амруллаев, директор общественного объединения Zəfər Севиндж Оруджева, народная артистка Тунзаля Агаева, всемирно известный фотограф Реза Дегати, участники Карабахской войны, представители общественности, которые ознакомились с досугом, представили интересные программы, тепло пообщались с детьми, отметили дипломами победителей различных конкурсов.

В лагере приняли участие 74 ребенка шехидов. Местом для его проведения неспроста был выбран центр STEAM, так как этот проект, включающий в себя науку, технологии, инженерию, искусство и математику, в настоящее время широко применяется в национальных системах образования как самое правильное и креативное решение. Именно поэтому данные дисциплины легли в основу насыщенной программы лагеря. Для участников организованы всевозможные курсы, расширяющие кругозор и позволяющие освоить новые навыки – умение рисования на воде (эбру), оказание первой медицинской помощи, шахматы, капоэйра, айкидо, альпинизм, навыки туриста, спортивные состязания и т.д. Также были организованы экскурсии по достопримечательностям региона и в Губинский мемориальный комплекс геноцида.

Учитывая, что проект STEAM обучает навыкам, необходимым для достижения успеха в 21 веке, большое внимание уделено стремительно развивающейся сфере IT. Для участников были организованы курсы по программированию, 3D-моделированию, скретчу и т.д., чтобы они могли освоить востребованные в наши дни профессии. Также в рамках лагеря дети ознакомились с робототехникой, учились запускать дроны.

Недельный лагерь Zəfər был встречен с большим интересом детьми, которым представилась возможность провести летние каникулы с пользой и одновременно отдохнуть в одном из красивейших уголков нашей страны. Здесь они узнали много нового и интересного, приобрели много новых друзей, изучили уроки в рамках программы STEAМ.

(Автор: Вугар Иманов)