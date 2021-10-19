Азербайджанский отель признан лучшим в мире за лучший дизайн интерьера и архитектуру (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В центре культуры посольства Азербайджана во Франции вчера прошла церемония вручения награды Prix Villegiature, которой удостаиваются лучшие мировые отели в различных номинациях, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

Более 100 отелей по всему миру соревновались за 18 номинаций. В категории Hotel İnterior Design&Architecture in the World наградой отмечен бакинский отель Fairmont Baku Flame Towers.

Награда была вручена руководителем Prix Villegiature Реми Ле Льепвре послу Азербайджана во Франции Рахману Мустафаеву. Глава дипмиссии отметил, что церемония вручения совпала с Днем восстановления независимости Азербайджана -18 февраля и рассказал о славной истории страны, демократических ценностях, традициях мультикультурализма и толерантности. Гостям, среди которых были общественные деятели, представили культуры, науки и дипломатических миссий, была преподнесена литература об Азербайджане.

В рамках мероприятия состоялось представление фотовыставки Майи Багировой "Отели Баку".

Премия Prix Villegiature была учреждена в 2013 году. Победителей выбирает компетентное жюри тайным голосованием. В его состав входят 22 известных журналиста и иностранных корреспондента, представляющих ведущие мировые СМИ. Среди них AD Italy, Conde Nast Traveller Spain, Die Zeit, France Televisions, Le Figaro, Financial Times и многие другие.

Напомним, что премии Prix Villegiature были ранее удостоены азербайджанские отели Chenot Palace Health Wellness Hotel в Габале (2017) и Four Seasons Baku в Баку (2014).

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)