В Баку открылась экспозиция в память о героях и шехидах Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее независимости Азербайджана состоялось открытие экспозиции "Qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq üçün" в память о героях и шехидах 44-дневной Отечественной войны, сообщает Trend Life.

В экспозиции представлены фотографии и личные вещи шехидов, представленные их семьями. Выступившие члены семей шехидов, гази Карабахской войны, представители молодежи отметили, что свобода и независимость Азербайджана завоевана доблестью сынов и дочерей страны, которые не щадили своих жизней во имя Отчизны. Было подчеркнуто, что во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наша героическая армия разбила армянских агрессоров, на протяжении около 30 лет оккупировавших наши земли, принесшим на наши земли боль и страдания, жестокость и разрушения. Но справедливость восторжествовала, вся страна и азербайджанцы мира будут с честью и достоинством отмечать 8 ноября годовщину Великой Победы. Особенно трогательными были выступления родителей шехидов, которые с гордостью рассказывали о своих детях, ставшими примерами истинного патриотизма и любви к Родине.

В заключение состоялись выступления с патриотическими номерами школьников и студентов. Экспозиция будет представлена до 31 октября.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)