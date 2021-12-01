"Региональная кухня Иреванского ханства" признана лучшей в мире – церемония награждения Gourmand Awards в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Книга Центра национальной кулинарии Азербайджана (Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi, AMKM) "Региональная кухня Иреванского ханства" признана в номинации "Региональная кухня" лучшим изданием в мире международного конкурса Gourmand World Cookbook Awards, который прошел в Париже, сообщает Trend Life.

Gourmand World Cookbook Awards является международным и независимым конкурсом кулинарных книг в мире. Цель премии - помочь читателям найти лучшие книги из десятков тысяч изданий по кулинарии и о вине, которые выпускаются каждый год. Также премия дает возможность книгам, написанным на самых разных языках, попасть на книжный рынок. В рамках конкурса проводятся национальные или региональные конкурсы для определения победителей в различных номинациях.

Церемония награждения прошла в Couvent des Cordeliers de Paris, награда была вручена заместителю директора AMKM Джейран Аскеровой.

Авторы книги - Президент Ассоциации национальной кулинарии (Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyası, AMKA), глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана, профессор Таир Амирасланов, почетный член AMKA, заслуженный работник культуры Орудж Алиев, главный технолог AMKM Айгюль Аскерова.

В рамках мероприятия гостям были также представлены другие издания AMKM и стол с национальными сладостями. Напомним, что ранее две книги центра "Азербайджанская кулинария" и "Долма в азербайджанской кухне. 381 вид" были также отмечены Gourmand World Cookbook Awards в 2017 и 2019 годах. Визит был организован при содействии Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

По словам Таира Амирасланова, работа над изданием шла на протяжении пяти лет и посвящена весьма актуальной сегодня как с историко-этнографической, так и с национально-духовной точек зрения теме - изучению древней кухонной культуры иреванских азербайджанцев. В книге представлена широкая информация с красочными иллюстрациями о кухне Иреванского ханства, что является ценным вкладом в дело популяризации нашей национальной кухни во всем мире. В книге приводятся названия и правила приготовления 413 видов блюд и напитков, а также сведения о кухонных принадлежностях, относящихся к Иреванской кухне, что дает наглядное представление о кухне и столовой культуре, созданной азербайджанцами на территории Иреванского ханства. Книга увлекает азербайджанцев в родные края, повествует о красоте этих мест, передает аромат тендира, вкус кулинарных изысков. Напомним, что в 2018 году был проведен День Иреванской кухни в Баку.

Иреванское ханство было основано Мир Мехти-ханом Афшаром в середине XVIII века. Столицей был город Иреван, что означает "земная поверхность, обращенная к солнцу". Территория ханства охватывала часть Чухурсаадского бейлярбекства Сефевидского государства. Оно располагалось по обоим берегам реки Араз. На севере ханство граничило с Памбекским, Шамшадильским, Газахским султанатами и Гянджинским ханством, на востоке – с Карабахским и Нахчыванским ханствами, на юге и западе – с Ираном и Османским государством (так в те времена называли Турцию). Население составляли азербайджанские тюрки. Христиане составляли лишь малую часть населения. В своем творчестве, общении, дипломатической и государственной документации жители Иреванского ханства использовали только один язык – азербайджанский тюркский язык. Ханство было аннексировано Российской империей по завершении русско-персидской войны 1826-1828 годов. Отметим, что территория современной Армении в недалеком прошлом была землей азербайджанского государства, коим было Иреванское ханство. Армянское государство на Южном Кавказе впервые было создано в 1918 году. Армянские вандалы сровняли с землей более 300 мечетей на территории Иреванского ханства, в том числе в городе Иреван.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)