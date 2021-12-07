Организация из Нидерландов отметила деятелей культуры Азербайджана за вклад в поддержку диаспорской деятельности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В офисе Общереспубликанского молодежного движения DAVAM прошла встреча представителей азербайджанской диаспоры Нидерландов с деятелями культуры и представителями общественности, сообщает Trend Life.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за свободу и независимость страны, освобождение земель от армянских оккупантов.

Выступившие председатель Союза азербайджанских женщин Европы Ana Vətən, координатор (представитель) Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Маиса Агамирзаева и председатель Азербайджанского дома в Нидерландах Эльхан Миргашимлы рассказали об активной деятельности диаспоры, направленной на пропаганду духовных и морально-нравственных ценностей, культуры и традиций, истории страны, реализации различных проектов и акций в поддержку Азербайджана за рубежом, донесения до европейской общественности правды о родной земле. Была отмечена особая роль государства, которое всегда интересовалось жизнью и делами азербайджанцев, проживающих за рубежом, оказывает представителям диаспоры всяческую поддержку.

Председатель Информационного центра диаспоры Тогрул Аллахверди и депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы отметили важность успешной работы диаспоры на информационном фронте, ее роль в сплочении азербайджанцев мира, плодотворной деятельности в международной геополитике, верности своим национальным корням и родной земле.

Затем состоялось награждение благодарственными дипломами деятелей культуры и представителей общественности за вклад в поддержку диаспорской деятельности.

Специальными дипломами Союза азербайджанских женщин Европы Ana Vətən были отмечены руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова за ее дизайнерский проект "Карабах – это Азербайджан!", который с успехом был представлен на международных подиумах, директор Центра детско-юношеского развития №3 Лала Джафарова-Гаты за многолетнее сотрудничество. Среди награжденных – руководитель отдела пропаганды, информации и аналитики Государственного комитета по работе с диаспорой Василя Вахидгызы, поэт, политолог и тележурналист Эльчин Мирзабейли, руководитель Объединения журналистов азербайджанской диаспоры (DJB) Фуад Гусейнзадею, публицист Эльнур Эльтюрк и другие. Член Союза писателей Азербайджана Ирада Алили представила свои книги "Тоска по Лачину" и "Любовь к родной земле каплей слезинки".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)