25 мгновений 25-летнего шехида – героя Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Центр искусств "Хатаи" и Объединение фотографов Азербайджана представили экспозицию “25 yaş - 25 an” (25 лет – 25 мгновений), посвященную памяти шехида Отечественной войны Азербайджана Эльнура Аллахвердизаде, сообщает Trend Life.

На выставке представлены 25 фотографий, снятых Эльнуром Аллахвердизаде.

Баннер мероприятия был создан Расулом Гасановым. В мероприятии приняли участие члены семей шехидов, деятели культуры, представители общественности.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя независимости Азербайджана, освобождения родной земли от армянских агрессоров.

Родители Эльнура Аллахвердизаде поделились воспоминаниями о сыне, рассказали о его увлечениях, боевом пути, выразили признательность организаторам за проведение выставки.

Выступившие директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов и председатель Объединения фотографов Азербайджана Мирнаиб Гасаноглу рассказали о героизме азербайджанских воинов, освободивших Карабах от армянских оккупантов. Среди этих героев был и 25-летний Эльнур Аллахвердизаде, который увлекался фотоискусством, делился своими работами в социальных сетях. Он являлся сотрудником Picmus production, как звукорежиссер работал в сериалах "Simurq", "Barama", "Zeynəb", "Atılmışlar", над документальным фильмом "Son iclas", в проектах 24bitmedia, Bozbash pictures, Общественного телевидения (ITV), на YouTube-канале VideoZavr.

Эльнур Аллахвердизаде родился 15 мая 1995 года в Сумгайыте. Был выпускником переводческого факультета по чешскому языку Бакинского Славянского университета. После окончания вуза был призван на военную службу в артиллерийские войска. С первых дней Отечественной войны Азербайджана отправился на фронт, воевал на Агджабединском, Ходжавендском и Агдамском направлениях. Стал шехидом 7 ноября 2020 года в боях в селе Гийамеддинли Агджабединского района. Был похоронен в день освобождения города Шуша – 8 ноября 2020 года, в Аллее шехидов в Сумгайыте. Посмертно награжден государственными наградами - медалями “За Родину”, “За освобождение Ходжавенда” и "Отважный боец".

(Автор: Вугар Иманов)