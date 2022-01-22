Скончался латвийский актер Арнис Лицитис

Латвийский актер Арнис Лицитис, известный по картинам "Узник замка Иф" и "Мушкетеры 20 лет спустя", умер в возрасте 76 лет, передает Trend Life со ссылкой на ТАСС. Об этом в пятницу сообщил его соотечественник, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

"Прекрасный актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис покинул нас. Мне трудно об этом говорить... Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино", - написал он на своей странице в Facebook, не уточнив причину смерти артиста.

Арнис Лицитис получил известность по роли лорда Винтера в фильме "Мушкетеры двадцать лет спустя" и королевского прокурора Вильфора в картине "Узник замка Иф". Кроме того, он снимался в фильмах "Русь изначальная", "Признать виновным" и "Затерянный в Сибири". Известно также его участие в юмористической телепередаче "Белый попугай" на телеканале ОРТ (ныне Первый канал).