В Баку определились победители турнира по теннису среди ветеранов Карабахской войны, журналистов и медийных личностей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В спорткомплексе "ŞÜA" прошел турнир по настольному теннису, организованный в рамках спортивного фестиваля İlhamlı Qələbələr среди ветеранов Карабахской войны, журналистов и медийных личностей в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life. Турнир был проведён Федерацией настольного тенниса Азербайджана и BrendSport.

Соревнование был посвящено памяти оператора телеканала AzTV Сираджа Абышова и сотрудника информационного агентства "Азертадж" Магеррама Ибрагимова, ставших шехидами 4 июня 2021 года в результате подрыва установленной армянами мины в Кяльбаджарском районе Азербайджана. Отметим, что Магеррам Ибрагимов был призером ряда соревнований по настольному теннису.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости страны. Выступившие генеральный секретарь Федерации настольного тенниса Кенуль Микаилова, руководитель BrendSport Бахруз Самедов, брат Магеррама Ибрагимова Аскер Ибрагимов, ветеран Карабахской войны Бахлул Алиев отметили важность проведения турнира в деле патриотического воспитания молодежи и пропаганды здорового образа жизни.

Турнир был проведен в трех группах с участием ветеранов Карабахской войны, а представители СМИ и медийные личности выявляли сильнейших среди мужчин и женщин по олимпийской системе.

Среди ветеранов Карабахской войны победу праздновал Эльсевар Гусейнов, второе место – Фаррух Исмайлов, третье – Мурад Фейзиев и Зияфет Бурзиев.

Среди представителей СМИ и медийных личностей победу среди мужчин завоевал Рашад Гамаршахоглу, второе место – Бахруз Самедов, третье - Джейхун Алиев и Сохбет Пириев. Среди женщин сильнейшей стала Махлуга Насирова, второе место – Гюльзар Ибрагимова, третье – Улькер Алиева и Сабина Абыева. Победителям и призерам от организаторов и спонсоров были вручены ценные призы и благодарственные дипломы.

В рамках спортивного фестиваля İlhamlı Qələbələr ранее были проведены турниры по велосипедному спорту и футболу. Будут также проведены турниры по пейнтболу, стрельбе и шахматам.

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(Автор: Вугар Иманов)