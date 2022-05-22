В Азербайджане определены победители национального кулинарного чемпионата "Золотой Шах" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском Экспо-центре прошел национальный кулинарный чемпионат "Золотой Шах", организованный Ассоциацией кулинарных специалистов при поддержке министерства молодежи и спорта, Caspian Event Organisers и Национального центра кулинарии Азербайджана, сообщает Trend Life.

В рамках чемпионата за медали боролись молодежные и профессиональные команды, а также повара и кондитеры в личном зачете.

Первое место среди молодежных команд заняла команда "WorldSkills 2" (Гасымова Камилла, Велиева Лейла и Юсифов Рашад). Второе и третье место заняли команды "WorldSkills 1" и "Tornado", соответственно.

Первое место среди профессионалов заняла команда ресторана "Сыроварня" (Шафиев Тапдыг, Темирбулатов Расим и Шюкюрова Мария). Второе и третье место заняли команды "Boulevard Marriott Hotel" и "Hilton Hotel", соответственно.

Лучшим поваром был объявлен Эльвин Агамалиев из команды "Highboll". Специальный приз чемпионата получил Маммедзаде Турал за технику нанесения изображения на шах-плов.

Были также разыграны медали в категориях "Блюдо из рыбы", "Блюдо из мяса", "Блюдо из птицы", "Ресторанный десерт", "Современная азербайджанская кухня" и "Арт".

Судьями чемпионата выступали главы различных международных ассоциаций и сертифицированные судьи Всемирной ассоциации кулинаров, среди которых были Мишель Уве (Германия\ОАЭ), Стево Карапанджа (Хорватия\Швейцария), Доменико Магги (Италия), Изток Легат (Словения), Вуксан Митрович (Черногория), Горан Радиожевич (Сербия), Николай Баратов,Махач Вагабов (Россия)

Полный список победителей на сайте www.chefs.az

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