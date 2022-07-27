Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошла церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта Qarabağ gecəsi ("Карабахская ночь"), сообщает Trend Life.

Проект, организованный Фондом возрождения Карабаха и министерством культуры Азербайджана, был представлен в конце июня 2022 года. На концерте были исполнены произведения выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы, прекрасные образцы мугама и народной музыки. Все вырученные от концерта средства были направлены на поддержку работ по возрождению освобожденных от оккупации территорий и превращению их в регион с устойчивой экономикой и высоким уровнем благосостояния населения, а также на восстановление экологического баланса.

Благодарственными дипломами были отмечены: Государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, член Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли (фортепиано), заслуженные артисты Айгюн Мубариз (вокал), Джейла Сеидова (скрипка), Арзу Алиева (ханенде), Наргиз Алиева (фортепиано), Наргиз Джалилова (ведущая), а также Ровшан Гурбанов (тар), Джейхун Мурадов (кяманча), Джалал Керимов (вокал), победители конкурса "Мугам" - Бабек Шушалы и Гюнай Имамвердиева, музыковед Айла Керимова-Закария.