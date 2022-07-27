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Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)

Социум Материалы 27 июля 2022 14:33 (UTC +04:00)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошла церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта Qarabağ gecəsi ("Карабахская ночь"), сообщает Trend Life.

Проект, организованный Фондом возрождения Карабаха и министерством культуры Азербайджана, был представлен в конце июня 2022 года. На концерте были исполнены произведения выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы, прекрасные образцы мугама и народной музыки. Все вырученные от концерта средства были направлены на поддержку работ по возрождению освобожденных от оккупации территорий и превращению их в регион с устойчивой экономикой и высоким уровнем благосостояния населения, а также на восстановление экологического баланса.

Благодарственными дипломами были отмечены: Государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, член Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли (фортепиано), заслуженные артисты Айгюн Мубариз (вокал), Джейла Сеидова (скрипка), Арзу Алиева (ханенде), Наргиз Алиева (фортепиано), Наргиз Джалилова (ведущая), а также Ровшан Гурбанов (тар), Джейхун Мурадов (кяманча), Джалал Керимов (вокал), победители конкурса "Мугам" - Бабек Шушалы и Гюнай Имамвердиева, музыковед Айла Керимова-Закария.

Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
Состоялась церемония награждения участников благотворительного музыкального проекта "Карабахская ночь" (ФОТО)
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