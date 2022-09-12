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YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)

Социум Материалы 12 сентября 2022 13:40 (UTC +04:00)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 10 сентября, Пространство Современного Искусства YARAT провело Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа, сообщает Trend Life.

У посетителей фестиваля - детей и членов их семей появилась прекрасная возможность принять участие в серии мастер-классов, панельных дискуссий, шоу и перформансов. Программа фестиваля была разработана с учетом интересов поколения альфа.

Поколение альфа - термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно с начала-середины 2010-х годов по середину 2020-х годов. В сфере развлечений в детстве поколения альфа всё больше доминируют умные технологии, социальные сети и стриминговые сервисы. Изменения в использовании технологий в учебных классах и других сферах жизни повлияли на то, как это поколение по сравнению с предыдущими переживало раннее обучение.

Как отметила в беседе с Trend Life руководитель департамента образовательных проектов YARAT Ругия Салманова, дети поколения альфа растут в цифровом мире, и поэтому на мероприятии основным элементом являются умные технологии.

"В ходе фестиваля дети и подростки в возрастных категориях 4-7 лет и 8-12 лет приняли участие в различных воркшопах, стали свидетелями интересных перформансов, увидели интерактивно-мультимедийную инсталляцию, познакомились и приняли участие в панельной дискуссии с роботом-гуманоидом. Также мы не забыли и о родителях, для которых были проведены специальные панельные обсуждения, посвященные образованию детей поколения альфа. Мероприятия в рамках фестиваля прошли в здании Центра Современного Искусства YARAT и в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков, а также на открытых площадках рядом с данными зданиями. В целом мы провели около 40 мероприятий в 13 локациях", - сказала Ругия Салманова.

Дети, посетившие фестиваль, почувствовали себя настоящими разработчиками, дизайнерами, создателями ИТ-проектов, робототехниками.

Так, Александра Волощук на фестиваль привела своего шестилетнего сына, который интересуется конструированием, программированием, и всем, что связано с современными технологиями.

"Сын любит, чтобы педагоги ему всегда все объясняли через конструирование. Мне понравилось, что мероприятия в рамках фестиваля демонстрируют как жить, учиться, развиваться в мире современных технологий", - отметила она.

В ходе фестиваля Агамали Алиев провел для детей мастер-класс "Покадровая анимация". По его словам, дети поколения альфа вовлечены в мир технологий и их увлекает все, что связано с ними.

"Мастер-класс "Покадровая анимация" предназначен для детей в возрасте 8-12 лет. Мы обучаем созданию покадровой анимации. В ходе мастер-класса свои анимационные проекты дети подготовили по пяти разным темам. Используя всю свою фантазию, они с большим желанием придумывали историю, создавали персонажей, развивая воображение. Меня радует та заинтересованность, которую они проявили", - сказал Агамали Алиев.

Среди участников фестиваля брат и сестра - пятилетняя Назлы и семилетний Джамал Ахмедовы, которые с большим воодушевлением рассказали о робототехнике, разработке компьютерных игр и цифровом рисовании.

"Мне нравится фестиваль, я уже поучаствовала в мастер-классе по цифровому рисованию. Рисовать я люблю, но здесь нас научили использовать современные технологии. Занятие прошло интересно", - сказала маленькая Назлы.

Внимание семилетнего Джамала привлекли роботы-художники, а сам он мечтает в будущем создать собственную компьютерную игру.

"Увлекаюсь компьютерными играми, но мечтаю когда-нибудь создать собственную компьютерную игру. Знаю, что создать игру нелегко, но буду стараться, чтобы у меня получилось. В моей игре будет 35 героев", - сказал будущий игровой программист.

Известный блогер, мама альфа-детей Айсель Мирзоева на мероприятии выступила в качестве спикера панельной дискуссии, на которой состоялось обсуждение влияния технологий на жизнь ребенка.

"У меня ребенок с особенностями, и в ходе панельных обсуждений я буду говорить о том, как влияют технологии на детей с особенностями развития. Помогают они или наоборот… Тема, которую я затрону, о том, как их использовать, ведь огромное количество технологий на данный момент существует для того, чтобы помочь детям с особенностями развития и спецификой обучения. Если говорить в целом о фестивале, то он раскрывает много возможностей для подрастающего поколения. Дети здесь могут почерпнуть хорошие идеи, найти интересное занятие, научиться чему-то новому, что может быть изменит их жизнь. Я посоветовала бы родителям приводить на подобные мероприятия не только детей дошкольного возраста и начальных классов, но и старшего школьного возраста", - сказала Айсель Мирзоева.

Айтадж Ганбарова выступила модератором панельных дискуссий "Альфа – поколение будущего" и "История моего цифрового успеха".

"В ходе панели "История моего цифрового успеха" мы послушали интересные истории успеха детей поколения альфа. Обсудили то, как дети этого поколения сохраняют баланс в общении с родителями. Также состоялась беседа с родителями детей поколения альфа, где мы говорили о пользе и минусах влияния современных технологий, и том, как сохранить равновесие", - сказала Ганбарова.

Отметим, что в рамках фестиваля прошли мастер-классы "Роботы-перформеры", "Цифровая архитектура с AzeRobot", "Инклюзивный танец с Нигяр Султановой", "Цифровые композиторы с Азером Гаджиаскерли", "Цифровое рисование с ENTESK", "Покадровая анимация с Агамали Алиевым", а также кинопоказы, панельные дискуссии, была представлена интерактивно-мультимедийная инсталляция и многое другое.

YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)
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