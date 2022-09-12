YARAT провел Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 10 сентября, Пространство Современного Искусства YARAT провело Детский фестиваль "Genalfafest", посвященный поколению альфа, сообщает Trend Life.

У посетителей фестиваля - детей и членов их семей появилась прекрасная возможность принять участие в серии мастер-классов, панельных дискуссий, шоу и перформансов. Программа фестиваля была разработана с учетом интересов поколения альфа.

Поколение альфа - термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно с начала-середины 2010-х годов по середину 2020-х годов. В сфере развлечений в детстве поколения альфа всё больше доминируют умные технологии, социальные сети и стриминговые сервисы. Изменения в использовании технологий в учебных классах и других сферах жизни повлияли на то, как это поколение по сравнению с предыдущими переживало раннее обучение.

Как отметила в беседе с Trend Life руководитель департамента образовательных проектов YARAT Ругия Салманова, дети поколения альфа растут в цифровом мире, и поэтому на мероприятии основным элементом являются умные технологии.

"В ходе фестиваля дети и подростки в возрастных категориях 4-7 лет и 8-12 лет приняли участие в различных воркшопах, стали свидетелями интересных перформансов, увидели интерактивно-мультимедийную инсталляцию, познакомились и приняли участие в панельной дискуссии с роботом-гуманоидом. Также мы не забыли и о родителях, для которых были проведены специальные панельные обсуждения, посвященные образованию детей поколения альфа. Мероприятия в рамках фестиваля прошли в здании Центра Современного Искусства YARAT и в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков, а также на открытых площадках рядом с данными зданиями. В целом мы провели около 40 мероприятий в 13 локациях", - сказала Ругия Салманова.

Дети, посетившие фестиваль, почувствовали себя настоящими разработчиками, дизайнерами, создателями ИТ-проектов, робототехниками.

Так, Александра Волощук на фестиваль привела своего шестилетнего сына, который интересуется конструированием, программированием, и всем, что связано с современными технологиями.

"Сын любит, чтобы педагоги ему всегда все объясняли через конструирование. Мне понравилось, что мероприятия в рамках фестиваля демонстрируют как жить, учиться, развиваться в мире современных технологий", - отметила она.

В ходе фестиваля Агамали Алиев провел для детей мастер-класс "Покадровая анимация". По его словам, дети поколения альфа вовлечены в мир технологий и их увлекает все, что связано с ними.

"Мастер-класс "Покадровая анимация" предназначен для детей в возрасте 8-12 лет. Мы обучаем созданию покадровой анимации. В ходе мастер-класса свои анимационные проекты дети подготовили по пяти разным темам. Используя всю свою фантазию, они с большим желанием придумывали историю, создавали персонажей, развивая воображение. Меня радует та заинтересованность, которую они проявили", - сказал Агамали Алиев.

Среди участников фестиваля брат и сестра - пятилетняя Назлы и семилетний Джамал Ахмедовы, которые с большим воодушевлением рассказали о робототехнике, разработке компьютерных игр и цифровом рисовании.

"Мне нравится фестиваль, я уже поучаствовала в мастер-классе по цифровому рисованию. Рисовать я люблю, но здесь нас научили использовать современные технологии. Занятие прошло интересно", - сказала маленькая Назлы.

Внимание семилетнего Джамала привлекли роботы-художники, а сам он мечтает в будущем создать собственную компьютерную игру.

"Увлекаюсь компьютерными играми, но мечтаю когда-нибудь создать собственную компьютерную игру. Знаю, что создать игру нелегко, но буду стараться, чтобы у меня получилось. В моей игре будет 35 героев", - сказал будущий игровой программист.

Известный блогер, мама альфа-детей Айсель Мирзоева на мероприятии выступила в качестве спикера панельной дискуссии, на которой состоялось обсуждение влияния технологий на жизнь ребенка.

"У меня ребенок с особенностями, и в ходе панельных обсуждений я буду говорить о том, как влияют технологии на детей с особенностями развития. Помогают они или наоборот… Тема, которую я затрону, о том, как их использовать, ведь огромное количество технологий на данный момент существует для того, чтобы помочь детям с особенностями развития и спецификой обучения. Если говорить в целом о фестивале, то он раскрывает много возможностей для подрастающего поколения. Дети здесь могут почерпнуть хорошие идеи, найти интересное занятие, научиться чему-то новому, что может быть изменит их жизнь. Я посоветовала бы родителям приводить на подобные мероприятия не только детей дошкольного возраста и начальных классов, но и старшего школьного возраста", - сказала Айсель Мирзоева.

Айтадж Ганбарова выступила модератором панельных дискуссий "Альфа – поколение будущего" и "История моего цифрового успеха".

"В ходе панели "История моего цифрового успеха" мы послушали интересные истории успеха детей поколения альфа. Обсудили то, как дети этого поколения сохраняют баланс в общении с родителями. Также состоялась беседа с родителями детей поколения альфа, где мы говорили о пользе и минусах влияния современных технологий, и том, как сохранить равновесие", - сказала Ганбарова.

Отметим, что в рамках фестиваля прошли мастер-классы "Роботы-перформеры", "Цифровая архитектура с AzeRobot", "Инклюзивный танец с Нигяр Султановой", "Цифровые композиторы с Азером Гаджиаскерли", "Цифровое рисование с ENTESK", "Покадровая анимация с Агамали Алиевым", а также кинопоказы, панельные дискуссии, была представлена интерактивно-мультимедийная инсталляция и многое другое.