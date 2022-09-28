AzTV снял фильм на основе поэмы, посвященной Президенту Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» подготовило документальный фильм, посвященный Дню памяти шехидов 44-дневной Отечественной войны, сообщили Trend Life в отделе социальных медиа и связей с общественностью AzTV.

Документальный фильм снят по поэме "Qarabağnaməm İlhamdır" народного поэта Наримана Гасанзаде. Основные кадры фильма сняты в городе Шуша на Джыдыр-дюзю, Худаферинском мосту, в доме Наримана Гасанзаде и на одном из полигонов министерства обороны.

Режиссер-постановщик фильма - Эльнур Мамедов, автор сценария - Бахтияр Гараджа, оператор-постановщик - Джавид Алиев.

В съемках фильма приняли участие народные артисты Нуреддин Мехдиханлы, Мелекханум Эйюбова, Гюльянаг Мамедова, Мансум Ибрагимов, Рамиз Гасаноглу, Азер Зейналов, Саида Гулиева, Фирангиз Муталлимова, Али Нур, заслуженные артисты Рафиг Гашимов, Санубар Искендерли, народный художник Ариф Гусейнов, герои Отечественной войны, чемпионы мира Рафиг Гусейнов, Эльдениз Азизли, актеры Эльхан Рза, Хусния Мурватова и другие.

Премьера фильма состоялась в эфире AzTV 27 сентября - в День памяти.

Отметим, что документальный фильм посвящен операции "Железный кулак", осуществленной азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и победе азербайджанского народа.