О судьбах и трагедиях женщин первой и второй Карабахских войн с разницей почти в 30 лет… (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "Gənclik Mall", в связи с Днём памяти - 27 сентября состоялся закрытый показ художественного фильма "Köhnə çamadanlar" (Старые чемоданы) о событиях первой и второй Карабахских войн.

Перед показом фильма творческий коллектив рассказал о работе над картиной, ветераны Kарабахской войны поделились воспоминаниями.

Народный артист Мамед Сяфа, сыгравший в фильме образ своего отца-шехида, участницы первой Карабахской войны Алия Пириева, Кямаля Гахраманова, Ханимзер Гасанова и Махаббат Пашаева, ветераны 44-дневной Отечественной войны рассказали о том, что они пережили, какие чувства, мысли у них были, как пройти через боль за потерю близких, за свой дом, за свою Родину. Они говорили, что до сих пор ощущают на себе тяжесть войны, как физическую так и духовную ношу, и все происходившее тогда у них перед глазами до сих пор. Беспощадная война оставила в их жизни глубокий след, и они надеются, что будущее поколение, благодаря таким фильмам, поймет, через что прошел наш народ, какие потери он пережил.

Фильм основан на реальных событиях. В нём рассказывается о судьбах и трагедиях женщин в первой и второй Карабахских войнах, с разницей почти в 30 лет… Эти женщины – жертвы армянской агрессии и герои войны, среди которых воины, матери шехидов, сестры, жёны, врачи, пленные и беженцы. Разные истории, объединённые одной драматургией, происходящие на фоне войны, в сложных психологических условиях, но главное – всегда с верой в Победу!

Режиссёр-постановщик и автор проекта - Саида Хагвердиева, автор сценария - Севда Солтанова, оператор-постановщик - Шахмар Сафароглу, художник-постановщик - Афшан Асадова, композитор - Вугар Джамалзаде, режиссёр монтажа - Рза Алмаси Пегру, арт-директор - Таир Алиев, генеральный продюсер - Пярвина Исмайлова, продюсеры - Кямаля Нейматова и Ниджат Мамедов, редактор - Гамида Рустамова, менеджеры Айнура Алекперова и Гюляр Малик.

В ролях – народные артисты Мамед Сяфа, Пярвана Гурбанова, заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Шафаг Алиева, Насиба Эльдарова, актёры – Земфира Абдулсамедова, Зюмруд Гасымова, Ульвия Алиева, Зульфия Гурбанова, Оксана Расулова, Зульфия Назар Мамедова, Рада Насибова, Зарина Гурбанова, Айгюн Фатуллаева, Тюркай Джафарли, Кёнуль Гасымова, Самими Фархад, Агиль М.Гулиев, Намиг Агаев, Вугар Гаджиев, Джаваншир Магеррамов, Расмия Нурмамедова, Гызылгюль Гулиева и другие.

В фильме, наряду с профессиональными актёрами, снялись участники 44-дневной Отечественной войны, военнослужащие, проходящие службу в Пограничных войсках Государственной пограничной службы, а также талантливые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Фильм "Köhnə çamadanlar" снят при совместном производстве RS Production, инклюзивного театра OYUN, Центра инклюзивного развития и творчества DOST и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.