В Париже открылась азербайджанская воскресная школа "Натаван" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре при посольстве Азербайджана во Франции состоялось открытие воскресной школы "Натаван", сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция – Азербайджан, ADFA).

Проект реализован ADFA при поддержке посольства, Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и научной организации ALİM.

На открытии прозвучал Гимн Азербайджана. В мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, советник по политическим вопросам дипмиссии Нигяр Гусейнова, зампредседателя госкомитета Эльшад Алиев, директор учебного заведения Айтен Мурадова, представители азербайджанской диаспоры и другие участники.

Цель открытия школы - обучение азербайджанскому языку детей во Франции, популяризация культуры и традиций Азербайджана. Перед открытием школы в 2021-2022 годах ADFA были проведены онлайн-занятия по азербайджанскому языку в Париже и регионах Франции.

На мероприятии было отмечено, что азербайджанским государством уделяется особое внимание развитию азербайджанского языка - национального достояния народа. Независимо от того, где сегодня живут азербайджанцы, они сохранили родной язык и традиции, что является одним из главных факторов национальной идентичности.

В школе также будут действовать кружки по музыке, рисованию, шахматам и т.д. Занятия будут вести глава Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, лауреат международных конкурсов, пианистка Саида Зульфугарова, лингвист по азербайджанскому языку Кямаля Гюльмамедова и другие.