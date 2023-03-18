Подписан меморандум о сотрудничестве между Международным фондом тюркской культуры и наследия и Варшавским университетом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия (МФТКН) Гюнай Эфендиева в рамках визита в Польшу встретилась с ректором Варшавского университета Алойзи Новаком, сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.

На встрече также приняли участие проректор по сотрудничеству и кадровым вопросам университета Самбор Груча, декан факультета востоковедения Петр Тараха, сотрудник департамента тюркологии и народов Центральной Азии Шахла Казимова, декан факультета востоковедения Бакинского государственного университета Айдан Хандан и сотрудники посольства Азербайджана в Польше.

На встрече обсуждались вопросы взаимного сотрудничества МФТКН и Варшавского университета по продвижению культурного наследия тюркских народов.

В этом направлении было отмечено проведение совместных конференций, семинаров, выставок, выделение стипендиальных программ для студентов университета, проводящих исследования в области тюркологии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями касательно создания под эгидой МФТКН Центра научных исследований и изучения Тюркского мира.

В завершение встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Международным фондом тюркской культуры и наследия и Варшавским университетом.

Затем президент МФТКН провела встречу с преподавательским составом университета и студентами факультета тюркологии.

Гюнай Эфендиева проинформировала о деятельности МФТКН по сохранению, продвижению и передаче богатых ценностей тюркских народов, имеющих древние корни.

Она рассказала об основных аспектах меморандума, подписанного возглавляемой ею организацией с Университетом, а также о возможностях эффективного сотрудничества и будущих совместных проектах.

На мероприятии с небольшой концертной программой выступили студенты факультета тюркологии университета, представляющие тюркские государства.