Мы с Огтаем Алиевым планировали работу над новым проектом - народный артист Мубариз Тагиев

БАКУ /Trend Life/ - Мы с Огтаем Алиевым планировали работу над новым проектом. "Yeni Ulduz" должен был вернуться, только в другом формате.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в четверг журналистам народный артист Азербайджана Мубариз Тагиев на церемонии прощания с заслуженным работником культуры, генеральным директором SOY Production, режиссером, телепродюсером Огтаем Алиевым.

"Мы потеряли друга, прекрасного человека, организатора, режиссера, творческого деятеля, хорошо знающего телевизионное искусство. Очень тяжело, когда люди уходят в таком возрасте..." - сказал народный артист.

Напомним, что Огтай Алиев погиб вчера в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором находились генеральный директор SOY Production, телепродюсер Огтай Алиев, его супруга Диляра Алиева и Мехрибан Заки, перевернулся. Огтай Алиев скончался на месте.