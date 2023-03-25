В преддверии матча "Карабах" – "Галатасарай" представлен трогательный фильм о жертвах землетрясения в Турции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии благотворительного матча "Карабах" – "Галатасарай" представлен короткометражный художественно-документальный фильм Амиля Алиоглу "Дети землетрясения" (Deprem Çocuklari), посвященный жертвам разрушительного землетрясения в Турции и детям, выжившим в этой трагедии, сообщает Trend Life.

"Как известно, Азербайджан пришёл первым на помощь братской Турции и по сей день оказывает поддержку пострадавшим. Землетрясение в Турции унесло жизни около 50 тысяч людей, среди них было немало детей. Этот фильм мы посвящаем памяти детей, ставших жертвами страшной природной стихии, и тем, кто остался сиротами, лишились близких и родных ", - сказал Trend Life Амиль Алиоглу.

В фильм вошла документальная хроника, слова и стихи поддержки азербайджанских детей, постановочные художественные кадры.

Напомним, что благотворительный матч между азербайджанским "Карабахом" и турецким "Галатасараем" пройдет 26 марта в 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе. Все собранные средства будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.