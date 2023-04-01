Отец и сын из династии Бабазаде - День геолога в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Республиканской научно-технической библиотеке (РНТБ) при Агентстве интеллектуальной собственности состоялось мероприятие в честь Дня геолога - 2 апреля, и посвященное видным ученым Баба Курбан Кули Бабазаде (1911-1962) и Октаю Баба оглы Бабазаде (1939-2021), чьи имена входят в мировое научное наследие, сообщает Trend Life.

На открытии было отмечено, что мероприятие организовано в рамках "Года Гейдара Алиева".

С именем геолога-нефтяника, кавалера государственных орденов, депутата Верховного Совета республики, члена-корреспондента АН Азербайджанской ССР, доктора геолого-минералогических наук Баба Бабазаде неразрывно связаны важные вехи в истории Азербайджана. Благодаря его научным прогнозам, исследованиям и при непосредственном участии были открыты крупные нефтяные и газоконденсатные месторождения, сыгравшие огромную роль в обеспечении дальнейшего роста добычи нефти на море и суше, становлению газовой промышленности страны.

Плодотворная деятельность по реальному росту добычи нефти и газа, развороту буровых работ, значительному приросту запасов углеводородного сырья и комплексных способов поисков и разведки глубокопогруженных складчатых зон в бывшем СССР принесли ученому большую известность.

А открытие месторождений нового стратиграфического типа положило начало созданию большого регионального нефтеносного комплекса, открытию высокопродуктивных нефтяных ресурсов как на суше Азербайджана, так и на морских участках. Под его руководством в Азербайджане была осуществлена проводка самых глубоких скважин СССР и Европы. Выдающимся ученым созданы классификация и методика поиска, разведки и разработки залежей нефти и газа. Его труды содержат важные заключения о закономерностях распределения залежей нефти и газа в породах различного литологического состава и возраста, которые являются теоретической базой для правильного направления геолого-разведочных работ и рациональной разработки нефтяных и газовых залежей в нефтяных районах бывшего СССР.

Кстати, когда он открыл Калинскую свиту, ему было всего 25 лет. Шел 1936 год. А спустя восемь лет, в 1944 году, во время войны он был удостоен звания Героя Социалистического труда первым и единственным среди нефтяников. Еще через три года, в 1947, ученому будет присуждена Сталинская премия. После его смерти в 1962 году в честь уникального геолога был назван корабль, курсирующий между городом Баку и Нефтяными Камнями, на доме где он жил установлена мемориальная доска, его имя носит геологическая структура в Каспийском море, в поселке Рамана его именем названа улица.

Начальник отдела общественных работ и рекламы РНТБ Амалия Ганбарова рассказала о заслугах геологов в создании минерально-сырьевой базы страны, а также предоставила информацию о жизни и научной деятельности Баба Бабазаде и Октая Бабазаде.

Заместитель директора РНТБ по информационным ресурсам Ляман Халафова рассказала о заслугах наших нефтяников, буровиков и геологов в создании в Азербайджане богатой научно-практической школы нефтегазовой отрасли.

Людмила Чубабрия, заместитель директора информационной службы РНТБ для абонентов, в первую очередь поблагодарила Нигяр Бабазаде за передачу в дар РНТБ около 700 личных книг ее деда и отца и отметила, что эта литература сыграет большую роль в пополнении фонда библиотеки.

Своими воспоминаниями о семье ученых поделился ведущий научный сотрудник отдела динамической геологии Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук Шахвалад Кочарли, который знал их лично, и долгие годы вплоть до 2021 года, работал с известным азербайджанским сейсмологом, доктором физико-математических наук, профессором, заслуженным инженером Азербайджана Октаем Бабазаде. Ученый занимался проблемой прогнозирования землетрясений, исследовал случаи извержений грязевых вулканов перед сильными землетрясениями. Он разработал для Азербайджана новую схему общего сейсмического районирования, модель блочной геодинамической сейсмокинематики и долгосрочного прогноза сильных землетрясений для региона. Является автором более 180 опубликованных научных работ и двух изобретений.

Мубариз Мамедли, исполняющий обязанности директора РНТБ, сказал, что отец и сын Бабазаде, являющиеся авторами ряда монографий и учебников по прикладной механике, сейсмологии, геофизике и геологии, обладающие богатым научным наследием, внесли важный вклад в азербайджанскую науку.

Гости ознакомились с фондом библиотеки, где хранятся уникальные книги, посвящённые областям геологии и нефти. Самая старая из них датируется 1885 годом.

Нигяр Бабазаде поблагодарила за организацию мероприятия и сообщила, что одной из последних книг о её дедушке и отце, является выпущенная в декабре 2022 года Центром языков "DilDan" книга "Ramanalı Məşhurlar. Tarix yazan insanlar".

В завершение мероприятия был показан документальный фильм "Mənalı ömür", посвященный двум выдающимся ученым Азербайджана.